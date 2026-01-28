[Podcast] “Niente Chiacchiere” – Talk Room #6 – Paolo Serazzi (Ziopol)

Autore Elisa Alloro

Classe 1976, origini fieramente emiliane, è una giornalista e una sperimentatrice nel campo delle nuove tecnologie, con un passato e un presente televisivo. Produttrice, pilota, scrittrice e amante della vita, è una donna che accetta le sfide di buon grado, quando si presentano, solo se in gioco ci sono il merito, la competenza e l’inventiva.