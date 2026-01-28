[Podcast] “Niente Chiacchiere” – Talk Room #6 – Paolo Serazzi (Ziopol)

In questo nuovo episodio di “Niente Chiacchiere. Storie che suonano” Elisa Alloro è in compagnia di Paolo Serazzi (Ziopol), l’eclettico compositore e musicista che ha dato voce e suono a una delle trasmissioni più amate da intere generazioni di bambini, La Melevisione, oggi fuori con “Canzoni della Melevisione Volume 1” (RaiCom), il nuovo album: un viaggio musicale tra fiaba, poesia e gioco, in cui ciascun brano racconta il mondo con lo sguardo incantato dei più piccoli — ma anche con la profondità e l’ironia che caratterizza da sempre la sua musica.

Categorie
CulturaMusicaPodcast
Tag
Elisa AlloroNiente ChiacchierePaolo SerazzipodcastZiopol

Non ci sono commenti

Partecipa anche tu

Il sondaggio

In arrivo
Coopservice Traslochi
Conad

Ultimi commenti

Giudizi universali

Torna su