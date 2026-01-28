[Podcast] “Niente Chiacchiere” – Talk Room #6 – Paolo Serazzi (Ziopol)

In questo nuovo episodio di “Niente Chiacchiere. Storie che suonano” Elisa Alloro è in compagnia di Paolo Serazzi (Ziopol), l’eclettico compositore e musicista che ha dato voce e suono a una delle trasmissioni più amate da intere generazioni di bambini, La Melevisione, oggi fuori con “Canzoni della Melevisione Volume 1” (RaiCom), il nuovo album: un viaggio musicale tra fiaba, poesia e gioco, in cui ciascun brano racconta il mondo con lo sguardo incantato dei più piccoli — ma anche con la profondità e l’ironia che caratterizza da sempre la sua musica.
