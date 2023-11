Turetta ora è accusato di omicidio volontario aggravato, almeno 10 giorni per estradarlo in Italia

Probabilmente ci vorranno alcuni giorni – forse una decina, due settimane – per avere in Italia Filippo Turetta, arrestato in Germania per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Durante l’udienza di convalida dell’arresto il ragazzo ha dato il consenso alla consegna rispetto al mandato di arresto europeo che era stato diramato dall’autorità giudiziaria italiana ed ora si attende che – al massimo nel giro di un paio di giorni – l’Oberlandesgericht di Naumburg si esprima sui tempi per l’estradizione di Filippo Turetta in Italia. Per ora il più alto tribunale di giurisdizione ordinaria della Sassonia-Anhalt non ha rilasciato commenti o ipotizzato tempistiche, sottolineando però che il ventiduenne non è stato ancora interrogato, perché bisogna prima nominare un difensore. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani grazie alla procedura dell’arresto europeo il ragazzo “potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell’ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo”. “Per portarlo in Italia – dice invece l’avvocato Emanuele Compagno – potrebbero servire una quindicina di giorni”, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla di “tempi che in questi casi sono rapidi” e il procuratore di Venezia Bruno Cerchi si sbilancia nell’ipotizzare “una decina di giorni”.

I tempi tecnici previsti dalle procedure in genere sono di qualche settimana. L’Italia ha già completato la traduzione in tedesco del mandato di cattura internazionale e l’ha inviata alle autorità tedesche. Quando tutto sarà pronto, un team della polizia giudiziaria italiana andrà in Germania a prenderà in consegna il 22enne per trasferirlo in Italia e metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intanto, dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, il capo d’imputazione a carico di Filippo Turetta è cambiato da tentato omicidio a sequestro di persona e omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo. “Ma si tratta di una imputazione provvisoria perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti tecnici sui luoghi, sui reperti, sulla macchina, dobbiamo interrogare il ragazzo e solo a quel punto si potrà fare un’impostazione più completa”, ha spiegato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi.

Nel frattempo Filippo Turetta “è stato condotto presso il centro detentivo della città di Halle”. Lo ha comunicato la polizia della città tedesca aggiornando il primo comunicato del pomeriggio.

Filippo Turetta indiziato di aver ucciso l’ex fidanzata di Giulia Cecchettin, come comunica la polizia di Halle an der Saale, città del Bundesland Sachsen-Anhalt, domenica pomeriggio “verso le ore 17 è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Halle che ha deciso di arrestare il cittadino italiano”.

Ora lo studente veneto che aveva fatto perdere le proprie tracce dalla tarda serata di sabato 11 novembre, per poi essere immortalato da alcune telecamere sia nel Bellunese che in Austria, si trova rinchiuso nel carcere della città tedesca. Turetta, dopo una fuga disperata di mille chilometri, era stato fermato l’altra notte a Bad Duerrenberg da una pattuglia, allertata da alcuni automobilisti in transito: era a bordo della sua Fiat Grande Punto nera nella corsia d’emergenza dell’autostrada A9, senza luci e senza benzina.