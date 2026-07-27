Nuove alleanze in Svizzera e in Svezia per la reggiana Flash Battery

Si allarga il panorama delle partnership internazionali della reggiana Flash Battery, tra i leader europei nella produzione dì batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici.

Dopo gli accordi realizzati negli ultimi anni con la bavarese Atech Gmbh e l’olandese Q-tronic BV, l’azienda di Sant’Ilario d’Enza – oltre 27 milioni di euro di fatturato, 123 dipendenti, una sede negli Stati Uniti e una presenza consolidata in oltre 50 Paesi – ha siglato nuovi accordi di collaborazione con la svedese Etp e la svizzera Paul Forrer AG.

Nel primo caso, spiega Marco Righi, Ceo e cofondatore dell’azienda reggiana, “siamo partiti dalla constatazione che quello del nord Europa rappresenta uno dei mercati più avanzati e dinamici per l’elettrificazione industriale, grazie a una forte attenzione verso sostenibilità, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. In questo contesto i produttori di apparecchiature originali (Oem) non si limitano più semplicemente alla ricerca di fornitori di componenti, ma richiedono partner in grado di accompagnarli lungo l’intero percorso di sviluppo, dall’analisi applicativa alla validazione finale del sistema”.

Da qui, dunque, l’alleanza tecnologica e strategica tra Flash Battery ed Etp, “due realtà che condividono un approccio fortemente orientato alla competenza tecnica, alla personalizzazione dei prodotti e alla costruzione di soluzioni complete per l’elettrificazione nel mondo dell’industria, delle costruzioni, dell’agricoltura, per l’alimentazione di veicoli speciali e applicazioni che spaziano dalla marina all’aeronautica”.

Le condizioni di mercato, secondo Righi, sono molto simili anche in Svizzera, “con l’aggiunta del fatto che una forte spinta all’elettrificazione e all’uso di fonti rinnovabili investe molto le municipalità e, anche in questo caso, la ricerca si concentra su un unico referente per il powertrain system”.

È in questo modo, per il Ceo di Flash Battery, “che è possibile contare su una reale integrazione tra consulenza e progettazione, prototipazione e produzione su larga scala, materiali certificati per qualità, sostenibilità e prestazioni e, inoltre, su servizi post-vendita che garantiscono assistenza personalizzata, sistemi di controllo da remoto e formazione degli operatori chiamati a gestire i sistemi”.

Flash Battery, che il prossimo anno celebrerà il quindicesimo anniversario di attività, ed è tuttora protagonista di diversi progetti sostenuti dall’Unione Europea, ha dunque trovato in Ept e Paul Forrer AG “partner di consolidata esperienza nella messa a punto di soluzioni di elettrificazioni complete, che hanno apprezzato non solo l’affidabilità della nostra azienda, ma soprattutto il fatto che ci avvaliamo di tecnologie proprietarie e lavoriamo molto sulla personalizzazione delle batterie alle diverse esigenze del sistema produttivo, tanto che oggi siamo presenti nel mondo con oltre 500 modelli di batterie al litio”.