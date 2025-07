NewPrinces Group compra Carrefour Italia, operazione da un miliardo di euro

Altro colpo di rilievo per NewPrinces Group (il nuovo nome assunto da Newlat Food), società multinazionale del settore alimentare con sede a Reggio, che dopo aver riportato in Italia il celebre marchio Plasmon ora ha sottoscritto con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia, sulla base di un valore pari a circa un miliardo di euro.

Il ministro delle imprese Adolfo Urso è stato informato in via preliminare dall’imprenditore Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces Group, e ha espresso “apprezzamento” per un’operazione “che rafforza il made in Italy”. Nei prossimi giorni il ministro incontrerà Mastrolia per approfondire più nel dettaglio tutti gli sviluppi industriali e occupazionali, e successivamente anche le organizzazioni sindacali.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale di NewPrinces Group, che intende rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva. Con l’acquisizione di Carrefour Italia e della sua rete di oltre mille punti vendita distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), NewPrinces diventa il secondo gruppo italiano nel settore food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali, con 13.000 dipendenti diretti in Italia e oltre 18.000 nel mondo – più altre 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

Il cosiddetto closing dell’operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025. L’acquisizione di Carrefour Italia, ha spiegato il gruppo, “rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e relazione diretta con il consumatore”.

Nell’ambito dell’operazione, Carrefour reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di euro in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa, mentre NewPrinces Group si è impegnata a investire al closing 200 milioni destinati a “iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand”: gli investimenti complessivi previsti ammontano quindi a 437,5 milioni.