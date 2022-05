Mercoledì Rosa: scelta autoreferenziale di sindaco e giunta da rivedere

Scrivono in una nota i consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli: “Sbagliatissima la scelta di spostare i mercoledì rosa dal centro storico all’Arena Campovolo. Questa rassegna nata 10 anni fa dai commercianti reggiani di CNA ha da sempre avuto lo scopo di offrire più appuntamenti (a un costo contenuto) per ridare vita al centro storico e permettere preziose entrate ai commercianti e ristoratori dell’esagono.

Al solito non vi sono stati passaggi in consiglio comunale, commissione o con le associazioni di categoria al tavolo tecnico del commercio (dove in teoria si dovrebbero decidere insieme cosa fare per i mercoledì rosa) per discutere queste scelte. Chi ci governa sbaglia perseguire queste scelte autoreferenziali e che danneggeranno i piccoli imprenditori. Con Coalizione civica Reggio Emilia presenteremo Lunedì un ordine del giorno urgente per rivedere questa posizione decisa sui tavoli di pochi a svantaggio di molti.

Sindaco Luca Vecchi (PD) e Assessora Maria Francesca Sidoli (ex Forza Italia) per favore non dite che lo spostamento dei mercoledì rosa dal centro storico è stato fatto per i residenti del centro perché nessuno anche qui è stato minimamente consultato. Lo stesso le associazioni dei proprietari di casa e benché meno i commercianti e le loro associazioni.

E’ una scelta autoreferenziale giusta o sbagliata che sia, ma diciamo sbagliatissima, fatta da chi con fatica ci governa. Non serve essere dei Togliatti o dei Moro per comprendere che nella città dove devi fare una assemblea di quartiere per cambiare un lampione se sposti e riduci, senza dire nulla a nessuno, uno dei principali eventi cittadini, forse non stai facendo politica bene”.