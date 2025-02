Incendio Inalca Reggio, Massari parla all’Arci e non in consiglio comunale. Fratelli d’Italia: fatto gravissimo

Lunedì 24 febbraio il Comune di Reggio ha organizzato un’assemblea pubblica al circolo Arci Pigal, vicino allo stadio Città del Tricolore, per informare la cittadinanza sullo stato delle operazioni di bonifica dell’area interessata dalle conseguenze dell’incendio che nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorsi è divampato in via Due Canali, distruggendo uno stabilimento industriale adibito alla lavorazione di carni fresche della ditta Inalca e un edificio di Quanta Stock&Go adibito a magazzino di alimenti.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Reggio, tra cui il sindaco Marco Massari, e quelli di Azienda Usl, Arpae, Protezione civile e e Vigili del fuoco, che hanno incontrato le persone residenti nelle zone adiacenti all’area industriale di via Due Canali.

Proprio la presenza del sindaco al circolo Pigal, però, ha fatto divampare le polemiche, visto che per essere lì il primo cittadino ha dovuto abbandonare la Sala del Tricolore, dove nel primo pomeriggio era in programma una doppia seduta del consiglio comunale – consiglio comunale aperto a partire dalle 15.30 e consiglio comunale ordinario a partire dalle 17 (mentre l’assemblea pubblica al circolo Pigal era in programma alle 18.30).

In prima fila a protestare, il gruppo consiliare reggiano di Fratelli d’Italia: “Oggi abbiamo scoperto che per il sindaco di Reggio e la sua giunta il vero luogo in cui rendere conto alla cittadinanza dei recenti fatti accaduti nello stabilimento Inalca non è il consiglio comunale, ma il circolo Arci Pigal. Questo atto non solo dimostra una totale mancanza di rispetto verso le istituzioni democratiche, ma sottolinea anche un pericoloso tentativo di eludere il confronto pubblico e trasparente che il consiglio comunale, come organo adibito alla partecipazione popolare, dovrebbe garantire”.

“In una democrazia sana e funzionante”, prosegue Fratelli d’Italia, “ogni decisione politica e amministrativa deve passare attraverso il filtro del dibattito pubblico, con il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei loro rappresentanti. Il consiglio comunale è il luogo istituzionale dove il sindaco e la giunta sono chiamati a rispondere, con trasparenza e onestà, alle preoccupazioni della cittadinanza e a rendere conto del proprio operato. La decisione del sindaco di abbandonare i lavori del consiglio per dirigersi verso un incontro che non doveva essere organizzato in concomitanza alla seduta di consiglio denota ancora una volta lo scarso rispetto dell’amministrazione non solo per il luogo di prima rappresentanza dei cittadini, ma per i cittadini stessi che hanno scelto con libere elezioni chi deve rappresentarli”.

“Chiediamo al sindaco Massari di spiegare pubblicamente la propria decisione e di chiarire come intenda garantire la dovuta attenzione alle questioni che riguardano il benessere e la sicurezza della nostra comunità, senza sottrarle al legittimo dibattito in consiglio comunale. Reggio merita una politica che ascolti, rispetti e risponda alla cittadinanza nei luoghi e nei tempi istituzionalmente previsti. È inaccettabile che la democrazia venga bypassata per interessi che non hanno nulla a che fare con la rappresentanza popolare”.