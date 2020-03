L’Oms: la pandemia ormai è vicina

L’Oms: la pandemia è vicina – Con i primi due casi confermati a Cipro, il coronavirus ha ormai contagiato l’Europa intera: le persone infettate sono oltre 15mila, mentre i morti hanno superato quota 500, di cui la maggior parte in Italia. Numeri che fanno crescere l’allarme a Bruxelles e incoraggiare un coordinamento dei 27 per unire gli sforzi. Con oltre 110 mila casi e oltre 4.000 vittime in tutto il mondo, per l’Organizzazione mondiale della Sanità non si tratta ancora di pandemia ma “la minaccia” che lo diventi “è molto reale”.

Gli Stati Uniti: “Siamo l’economia più resiliente” – Nel giorno in cui Wall Street ha subito un crollo che ricorda quello del 2008, il segretario al tesoro Usa Steve Mnuchin ha detto che “gli Usa hanno l’economia piu’ resiliente del mondo”, compensando l’impatto finanziario del coronavirus. “Non potremmo essere piu’ contenti del fatto che il programma economico del presidente di tagli fiscali, alleggerimenti regolatori e commerciali abbia messo l’economia in una posizione molto buona”, ha aggiunto.