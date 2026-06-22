[Libri] Classifica dei più venduti della settimana all’Arco di Reggio

Classifica settimanale dei libri più venduti – in collaborazione con Librerie.coop all’Arco di Reggio Emilia

I tramezzini di Rocco Schiavone – Manzini, Sellerio

Magnifica Humanitas – Leone XIV, Libreria Editrice Vaticana

Game of Olympus – Riley H, Sperling & Kupfer

Domenica – Simenon G, Adelphi

Le terme dell’indirizzo – Cassar Scalia, Einaudi

Libri della settimana

Monsieur Le Comte e l’arte di uccidere – Martin P, Neri Pozza

Ah, la Costa Azzurra, il verde della penisola fra Monaco e Nizza, le alte siepi che nascondono ville principesche! Proprio a quel lusso Lucien, che nell’antica famiglia dei conti de Chacarasse ricopre il poco ambito ruolo di pecora nera, ha scelto di rinunciare. Ha altre ricchezze: una finestra vista mare, il ristorantino a Villefranche-sur-Mer, cos’altro serve per essere felici? Poi, un giorno, quell’idillio finisce: una telefonata richiama con urgenza Lucien al capezzale del padre, gravemente ferito in circostanze misteriose. Prima di morire, il conte de Chacarasse estorce al figlio l’unica promessa che Lucien non è pronto a fare, figurarsi a mantenere. Proseguire l’antica tradizione di famiglia, che risale fino a Napoleone, ai Borboni, addirittura ai Medici che da secoli i conti de Chacarasse si tramandano: l’arte di uccidere. Su commissione e dietro compenso. E pure se alla greve eredità Lucien si è sottratto per anni, ora è rimasto l’unico corridore di questa mortale staffetta. Ma come può, lui che vuole godersi la vita a ogni costo, privare qualcun altro della sua? Il primo capitolo di una nuova serie con protagonista Lucien de Chacarasse, sicario riluttante, furfante gentiluomo: uno spumeggiante giallo provenzale, pieno di joie de vivre.

Terra santa e dannata – Cardini F, Utet

Franco Cardini, grande storico medievale ed esperto del Vicino Oriente, conosce quella lunghissima storia e sa che spesso, nel dibattito, ci concentriamo sugli eventi recenti: per spiegare il 7 ottobre o l’invasione di Gaza si risale fino alla guerra dei Sei Giorni, o al conflitto arabo-israeliano del 1948 e alla nascita dello Stato di Israele. In pochi si avventurano nelle pieghe del “Grande Gioco” con cui le potenze europee si contesero l’influenza sul Medio Oriente. Raramente ci si spinge oltre il XIX secolo. Eppure, bisogna andare ancora indietro. Molto più indietro. Questo libro risale fino alla Terra Promessa di Abramo e alla conquista babilonese, racconta il giogo dei Romani e poi l’arrivo degli arabi musulmani, l’Impero d’Oriente e il lungo dominio ottomano, per poi continuare con gli eventi sanguinosi più recenti e familiari. Perché, per capire questo intricato presente, dobbiamo districare i fili intricatissimi di un passato che non passa.

La mia vita dopo Juno Sparks – Castagna M, Mondadori

Nell’estate del 1994, a Sagramoso la musica grunge non è ancora arrivata. Ce la porta Juno Sparks, con il suo walkman azzurro, insieme a un pizzico di dolce follia. Enea capisce subito che Juno è come nessun altro. Lei lo fa entrare nel suo mondo, fatto di immagini surreali che riprende con la videocamera, lui le mostra uno dei suoi luoghi preferiti: una vecchia base militare abbandonata ai margini del paese. Lì, tra muri crepati e pavimenti invasi dalle radici, si dice si nasconda una creatura mostruosa, il Kraul, che, in cambio di un oggetto che sia prezioso per chi gli chiede aiuto, ha il potere di esaudire i desideri. E lì, accanto a Juno, Enea trova il coraggio di esprimerne uno, il più grande, il più segreto, che si nasconde dietro la porta di una stanza. Basterà perché venga esaudito? Certo è che, mano nella mano, occhi negli occhi, nelle orecchie la stessa canzone che vibra negli auricolari, Enea e Juno scopriranno che tutti i mostri si possono affrontare.

Uscite top

Ed è un poco la notte e un poco l’alba – Tuti I, Longanesi

Nella Zona libera della Carnia, finora, la guerra è stata una tempesta distante, che ha strappato gli uomini dai nostri paesi ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo è però un vento nuovo e spaventoso. . E da oltre il grande fiume, da est giungono carovane di cavalieri delle steppe, con copricapi di pelliccia e lunghe spade ricurve, che entrano nelle nostre case prendendone possesso. La nostra terra è la loro terra promessa. Io, che da sempre abito un luogo di confine, chiamata a custodire i respiri e a evocarli; io, che da sempre ho in me il cuore delle donne che mi hanno preceduto e il soffio della donna che voglio essere; io vivo con sgomento questi giorni fatti di fuochi da campo accesi sulle assi dei pavimenti lustri, di animali riparati nelle cucine, di saccheggi e violenze. Ma vedo anche la meraviglia dei cammelli che pascolano nei campi, lo stupore fanciullesco degli invasori nel salire su una bicicletta, le danze russe nelle piazze, alla luce di antichi fuochi, le loro donne guerriere, i canti liturgici ortodossi, lo splendore delle icone. Io, che sono ombra, non posso più stare al liminare: devo farmi luce, in questa lunga notte, per trovare l’alba.

Competere o sparire. Per un nuovo paesaggio europeo – Draghi M, Rizzoli

L’Unione Europea esiste per garantire che non venga mai meno il rispetto dei valori fondamentali dell’Europa: democrazia, libertà, pace, equità e prosperità nella cornice di un ambiente sostenibile. Se l’Europa non sarà più in grado di garantire questi valori ai suoi cittadini, avrà perso la sua ragion d’essere.” Il vecchio ordine mondiale è andato in frantumi. Sul versante economico, l’Italia e l’Europa sono in ritardo nelle sfide tecnologiche e devono fare i conti con l’aggressività delle due vere superpotenze, gli Stati Uniti e la Cina. Su quello politico, la pace di cui l’Unione Europea è stata la principale garante non esiste più, travolta da guerre feroci di cui non si vede la fine. Questo libro è la più lucida analisi del nuovo, turbolento mondo in cui viviamo, e un appello per difendere, in nome dei valori su cui si fonda l’Europa, la nostra stessa libertà.

Le promozioni più rilevanti

Per ogni due libri acquistati del catalogo Garzanti in omaggio una sacca-zaino termica

Fino al 28 giugno per ogni due libri acquistati della collana Oscar Mondadori uno sconto del 30% sul libro meno caro

Fino al 28 giugno sconto del 20% sul catalogo ragazzi di Giunti

Fino al 2 luglio sconto del 20% sulla collana UE Classici di Feltrinelli

Fino al 4 luglio sconto del 20% sulla collana Scienza e Idee di Raffaello Cortina Editore

Fino al 10 luglio per ogni tre libri acquistati del catalogo Iperborea in omaggio una borsa

Fino al 10 luglio sconto del 20% sul catalogo Bao Publishing

Fino al 12 luglio sconto sulle guide Routard di Touring

Dal 26 giugno al 26 luglio sconto del 20% sul catalogo Dami e Del Borgo

Dal 26 giugno al 26 luglio sconto del 20% sul catalogo Tea

Il calendario degli eventi riprenderà dopo la pausa estiva.