La Regione rinnova l’appello a limitare gli spostamenti

Come previsto, da stanotte e dalle prime ore del mattino l’Emilia-Romagna è colpita da una nuova violentissima ondata di pioggia e maltempo. Persino più intensa di quella precedente.

L’allerta rossa per rischio idrico e idrogeologico è stata estesa anche a domani, mercoledì 17 maggio, per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, pianura bolognese, e modenese, Costa romagnola. Allerta arancione per pianura e costa ferrarese, oltre che per la pianura reggiana.

Si rinnova l’appello a limitare il più possibile gli spostamenti.

⚠️ La situazione attuale: preoccupa in particolare la situazione di diversi fiumi. Crescono i corsi d’acqua della Romagna e del bolognese. Già registrati superamenti del livello 3 (allarme) in alcune stazioni su 10 corsi d’acqua: Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone. Vari gli allagamenti in corso, con conseguenti evacuazioni da parte dei Comuni. A Riccione è stata chiusa la stazione, oltre a ponti e sottopassi. In Appennino sono segnalate frane e smottamenti.

ℹ️ In totale, al momento le persone evacuate sono circa 900.

⛑️ La Protezione civile regionale è al lavoro da stanotte, in costante contatto con il Dipartimento nazionale. Migliaia di volontari operano senza sosta da ore: ringrazio loro e anche le colonne mobili provenienti dal Veneto, dalla Toscana, dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia di Trento e dalle numerose organizzazioni nazionali. Insieme agli amministratori locali, alle Prefetture, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Polizie locali e l’intero sistema regionale.