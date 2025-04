La denuncia di Pagliani (Forza Italia): “Opposizione oscurata dalla rassegna stampa della Provincia”

Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale di Forza Italia, ha denunciato l’esclusione di fatto dell’opposizione dai servizi di rassegna stampa della Provincia di Reggio e dell’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia.

Secondo il consigliere, infatti, “con incredibile stupore, ma anche con profonda delusione, siamo venuti a conoscenza direttamente dalle agenzie che la mancanza di articoli dei quotidiani locali che riguardano l’opposizione, e nello specifico la mia persona, è dovuta a una scelta precisa di chi amministra”.

Stando alla denuncia di Pagliani, nel servizio di ricerca delle parole chiave sarebbero stati esclusi volontariamente – o, per meglio dire, non inclusi/non contemplati – i nomi e i cognomi dei consiglieri di opposizione (“e nel caso specifico il mio”, ha precisato il consigliere forzista), in modo che nelle rassegne stampa preparate per conto degli enti in questione dalle agenzie incaricate non comparissero gli articoli della stampa locale relativi alle attività e alle dichiarazioni specifiche dei gruppi di opposizione.

“Si tratta di rassegne stampa pagate interamente con soldi pubblici – ha sottolineato Pagliani – che le amministrazioni contrattualmente hanno previsto con l’inserimento di parole chiave che non contemplano chi, da legittimamente eletto, rappresenta l’opposizione ai governi amministrativi locali. Viene meno completamente la conoscenza di atti e documenti presentati negli enti locali e ripresi dalle notizie di stampa”.

Il servizio di rassegna stampa “ci è stato presentato a inizio consigliatura come un efficace e completo strumento per facilitare l’informazione e conseguentemente l’azione politica e amministrativa di tutti noi eletti” ha ricordato Pagliani, “ma in verità scopriamo che le amministrazioni locali guidate dalla sinistra si auto-inseriscono nelle parole chiave volte alla sintesi e alla realizzazione della rassegna stampa pubblica quotidiana, tralasciando colpevolmente i nomi di chi rappresenta l’opposizione sui territori provinciali”.

Per Pagliani “questa è l’ennesima dimostrazione di quanto siano indirizzate a favore del centrosinistra le risorse pubbliche anche nel campo della diffusione delle informazioni attraverso i servizi di rassegna stampa provinciale e comunali. Con sempre maggiore forza e determinazione denunciamo la gestione di interessi politici di parte della sinistra con l’utilizzo di denaro pubblico”.