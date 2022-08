Il 22 luglio del 2023 Harry Styles in concerto alla Rcf Arena di Reggio

Lo scorso giugno, in occasione dell’evento “Una. Nessuna. Centomila” alla Rcf Arena, secondo concerto in assoluto nella nuova arena spettacoli di Reggio dopo quello inaugurale di Luciano Ligabue, erano state preannunciate trattative importanti in dirittura d’arrivo per l’estate successiva, e così è stato: il 22 luglio 2023, infatti, sul palco del Campovolo salirà Harry Styles, che porterà in Emilia il suo “Love On Tour” per quella che finora è l’unica data italiana prevista dall’artista britannico.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva MyLiveNation dalle ore 10 di giovedì primo settembre, e in vendita generale dalla stessa ora del giorno successivo, venerdì 2 settembre.



“Siamo entusiasti di questa nuova, grande opportunità”, ha commentato in una nota la società C. Volo, che riunisce sette aziende impegnate nella gestione strategica e operativa dell’arena eventi reggiana: “Siamo sicuri che il concerto di Harry Styles farà di nuovo registrare un’affluenza oltre le 100.000 persone alla Rcf Arena, e per noi questo rappresenta una nuova sfida, per offrire un’esperienza straordinaria a tutti coloro che arriveranno, anche in termini di servizi e logistica, grazie all’esperienza accumulata quest’anno con il successo dei concerti di Ligabue e di Una. Nessuna. Centomila”.

Soddisfatto anche il sindaco di Reggio Luca Vecchi: “L’annuncio di Harry Styles alla Rcf Arena è una gran bella notizia. Arriverà a Reggio uno degli artisti più seguiti al mondo. La Rcf Arena dimostra, come abbiamo più volte dichiarato al momento dell’inaugurazione, di essere pronta a ospitare i migliori artisti di calibro internazionale. Sarà un grande evento, ma soprattutto siamo molto contenti di ospitare a Reggio decine di migliaia di giovani, ragazze e ragazzi che arriveranno da tutta Italia”.

“Abbiamo creduto nel progetto che ha portato alla realizzazione della Rcf Arena per sancire un salto di qualità dopo i tanti concerti che storicamente hanno caratterizzato l’area del Campovolo, per realizzare un’arena unica in Europa in cui poter vedere e ascoltare musica e concerti di altissimo livello, per promuovere Reggio attraverso la musica in una dimensione sempre più europea e internazionale. Reggio e la Rcf Arena sono pronti e ancora una volta saranno all’altezza della grande aspettativa”.