Giro d’Italia, nell’edizione 2020 tre tappe in Emilia-Romagna

Anche nel 2020 il Giro d’Italia, la corsa ciclistica più importante del paese, arriva in Emilia-Romagna con ben tre tappe in programma tra le strade e le colline della Romagna: l’undicesima tappa, di 181 km, con partenza il 20 maggio da Pesaro (nelle Marche) e arrivo a Rimini; la dodicesima tappa, con partenza il 21 maggio da Cesenatico e arrivo di nuovo a Cesenatico dopo 205 km; la tredicesima tappa, in programma il 22 maggio con partenza da Cervia e arrivo – dopo 190 km – a Monselice, in Veneto.

(video Andrea Manusia)