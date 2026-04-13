Equivoci islamici

Per anni Tariq Ramadan è stato il volto presentabile dell’Islam europeo: cattedre prestigiose, editoriali, inviti nei salotti giusti. Un intellettuale capace di dire tutto e il contrario di tutto con sufficiente eleganza da risultare sempre plausibile. Nipote di Hassan al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani, ma insieme interprete di un Islam “compatibile”, moderno quanto bastava per piacere in Occidente, tradizionale quanto bastava per non dispiacere altrove. Una figura perfetta, insomma. Troppo perfetta. Attorno a lui si è costruita una narrazione rassicurante: il mediatore, il ponte, il riformista senza strappi. Un Islam progressista ma identitario, critico ma dialogante. Un equilibrio sottile che ha sedotto soprattutto chi, in Europa, aveva bisogno di crederci. Più che un pensatore, una soluzione.

Poi è arrivata la cronaca, che non ha il senso delle sfumature. Le accuse, molteplici, i procedimenti in più Paesi, le versioni contrastanti, anni di indagini e di udienze. Fino alla sentenza di Parigi, marzo 2026: diciotto anni di carcere per stupro, in relazione a più casi di donne violentate, al termine di un lungo processo. Una caduta verticale, senza appigli retorici.

Ma fermarsi qui sarebbe comodo. Il punto non è solo giudiziario, è politico e culturale. Perché la parabola di Ramadan intercetta una questione più ampia e irrisolta: la compatibilità tra Islam politico e democrazia liberale europea.

Per anni si è coltivata l’idea che potesse esistere una sintesi indolore: un Islam capace di accettare le regole del pluralismo senza rinunciare alla propria vocazione normativa, cioè all’idea che la religione non sia soltanto fede ma anche ordine sociale e politico. Una scommessa affascinante, ma teoricamente fragile. Le democrazie europee si fondano sulla separazione tra sfera religiosa e sfera pubblica, sulla neutralità dello Stato, sulla primazia dell’individuo rispetto alla comunità. L’Islam politico, nelle sue varie declinazioni, tende invece a concepire la comunità dei credenti come soggetto centrale e la legge religiosa come orizzonte di riferimento.

Ramadan ha abitato esattamente questa ambiguità, trasformandola in linguaggio accettabile. Parlava di riforma senza mai definirne i confini, di integrazione senza chiarire fino a che punto, di diritti senza sciogliere il nodo dei doveri. Era, in fondo, l’interprete ideale di un equivoco europeo: quello di credere che basti tradurre un lessico per risolvere un conflitto di principi.

Ora che la figura è crollata, resta la questione. Perché il bisogno che l’ha prodotta è ancora lì: trovare un Islam “giusto”, compatibile, dialogante, senza chiedere fino in fondo su quali basi. È una scorciatoia intellettuale prima ancora che politica.

Gli equivoci, quando sono ben costruiti, sopravvivono ai loro interpreti. E nel frattempo continuano a orientare il dibattito, spesso nella direzione più comoda e meno sincera.

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