EduIren, una serie di open day per presentare il nuovo catalogo di offerte formative

Un’offerta didattica gratuita e un dialogo consolidato con i territori che rafforza le comunità educanti e supporta le progettazioni di scuole, associazioni ed enti locali: è pronto il nuovo catalogo 2025-2026 di EduIren, il settore educational del gruppo Iren, che raccoglie le indicazioni e i suggerimenti ricevuti fin qui da docenti e cittadini e mette in rete i risultati delle progettazioni territoriali. Un catalogo che è frutto di una rete che nel tempo si è allargata in Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana e Campania.

Nel dettaglio, il catalogo è costituito da sedici laboratori didattici, differenziati per ordine scolastico e attivabili in presenza o a distanza, ed esperienze sui territori, con visite virtuali o in presenza agli impianti del gruppo Iren. Un focus particolare è dedicato al ricco programma di laboratori promossi da Spazio Goccia, il progetto luzzarese condiviso con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, la Fondazione un Paese e il Comune di Luzzara.

Il nuovo catalogo di offerte formative di EduIren sarà presentato con una serie di open day: il primo è in programma lunedì 8 settembre alle 17 proprio allo Spazio Goccia di Luzzara.

Sul territorio emiliano sono molte le novità in arrivo: un laboratorio in collaborazione con l’Istituto regionale per ciechi Giuseppe Garibaldi di Reggio; “7days of garbage”, una mostra a cura di Csv Emilia – Centro servizi per il volontariato di Parma, Reggio e Piacenza, in collaborazione con Arpae Sac Parma, rivolta a famiglie, cittadini e studenti; Giocampus Green, in collaborazione con Giocampus Parma.

Ma EduIren non vuole essere solo un catalogo, bensì un vero e proprio educational hub che punta a promuovere e condividere progetti collaborando a esperienze significative in tutti i territori in cui è presente: tra gli altri, il Centro Remida e il progetto Scuola Diffusa di Reggio, la Fondazione Reggio Children, Ceas Terre Reggiane – Tresinaro Secchia, Giocampus di Parma, il Museo A Come Ambiente di Torino, il Blue District di Genova, il Festival della Scienza di Genova, la Fondazione Mida di Salerno.

Il catalogo è in continua evoluzione e potrà essere ulteriormente arricchito durante l’anno scolastico: le novità saranno comunicate sul sito di EduIren e mensilmente nella newsletter di EduIren.