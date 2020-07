È Mario Cifiello il nuovo presidente di Coop Alleanza 3.0

Sabato 25 luglio il consiglio di amministrazione ha votato all’unanimità Mario Cifiello come nuovo presidente di Coop Alleanza 3.0 al posto del dimissionario Adriano Turrini, che si era dimesso lo scorso 26 giugno per motivi personali.

Cifiello, manager bolognese di 69 anni, negli anni ha ricoperto importanti incarichi in Coop Italia, Coop Emilia-Veneto e Coop Adriatica, fino a diventare presidente del consiglio di sorveglianza di Coop Reno dal 2014 al 2017 e, nel 2019, consigliere di amministrazione della stessa Coop Alleanza.

Sarà ora suo il compito di guidare il rilancio della più grande cooperativa italiana, che può contare su 2,3 milioni di soci, 400 punti vendita e oltre 22mila dipendenti ma che ha chiuso gli ultimi bilanci in perdita – l’ultimo, quello del 2019, con un rosso di 164 milioni di euro, seppur con un passivo quasi dimezzato rispetto all’anno precedente, un ritorno a un Ebitda adjusted (capacità di generare cassa prima di operazioni straordinarie) in positivo per 33 milioni – con un recupero di 80 milioni sul 2018 – e una sostanziale inversione di tendenza nell’andamento della gestione caratteristica.

“Sono onorato che il consiglio di amministrazione abbia scelto di riporre in me tanta fiducia in un momento così cruciale per la cooperativa e per l’intero Paese”, ha detto Cifiello nel suo primo giorno da presidente: “Metterò a disposizione tutta la mia esperienza affinché i risultati raggiunti possano non solo essere confermati, ma anche migliorati seguendo le linee guida del piano di rilancio”.

“Ci aspetta una fase economica e sociale non semplice”, ha ammesso, “e sono tante le nuove sfide che dobbiamo cogliere trovando risposte nuove e originali. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e continuare a fare il nostro mestiere con occhio attento a quello spirito mutualistico che da sempre ci contraddistingue. Ringrazio di cuore Adriano Turrini perché ha saputo guidare Coop Alleanza 3.0 nel difficile percorso di fusione e ne ha impostato riassetto e di rilancio. Faremo tesoro di quanto ha costruito in questi anni, la sua dedizione e generosità saranno un esempio da seguire”.