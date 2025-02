Diga di Vetto, Rossi e Malavasi (Pd): “Se commissario deve essere, sia nominato in accordo con la Regione E-R”

La Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato in Parlamento un sub-emendamento al decreto legge “Emergenze” per chiedere di nominare un commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione della diga di Vetto, in provincia di Reggio. Lo scopo, secondo i due partiti, è quello di accelerare su un’opera ritenuta di particolare importanza per il fabbisogno idrico dei territori delle province di Reggio e di Parma.

I deputati reggiani del Partito Democratico Andrea Rossi e Ilenia Malavasi hanno presentato un emendamento a questa proposta chiedendo che, se commissario dovesse effettivamente essere, almeno sia nominato in accordo con la Regione Emilia-Romagna.

“Se il governo vuole insistere sulla strada dei commissari, che ricordiamo sono poltrone al costo di 100.000 euro, almeno lo faccia coinvolgendo chi finora ha seguito il progetto, senza ignorare il lavoro svolto dagli enti locali e dalla Regione Emilia-Romagna. Per questo chiediamo che la nomina avvenga previa intesa con la Regione, così da garantire che non si vanifichi il percorso già avviato sul territorio”.

Quello dei commissari, secondo i due parlamentari del Pd,” è il classico strumento che oggi Salvini e questo governo stanno utilizzando per aggirare le amministrazioni locali e imporre decisioni centralizzate, scavalcando chi conosce davvero i territori e le loro esigenze. Ma in questo caso, più che una soluzione, rischia di essere un vero e proprio schiaffo agli enti territoriali coinvolti, che fino a oggi hanno gestito con competenza anche la fase di progettazione, non da ultimo attraverso il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. Abbiamo quindi presentato questo emendamento per correggere una scelta sbagliata […] per evitare che questa decisione diventi solo un’imposizione politica a scapito dell’efficienza e del buon governo del territorio”.