Dal Verdi di Parma da marzo 3 nuovi voli

Dall’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma si aggiungeranno nuove tratte nel 2021, dalla fine di marzo la Ego Airways, una compagnia italiana che ha da poco iniziato ad operare nel mercato passeggeri, garantirà tre nuove destinazioni. I voli saranno per Bari, Catania e Lamezia e avranno una frequenza plurisettimanale e verranno svolti con aeromobili Embraer 190. La compagnia, oltre che Parma intende servire altre tratte da Nord a Sud andando a inserirsi in un mercato che è sempre stato molto attivo. In particolare i collegamenti da Parma con la Puglia e la Sicilia in passato hanno sempre dimostrato di essere particolarmente apprezzati e la conferma di recente è arrivata con il volo operato da Trapani che sta viaggiando con un più che soddisfacente fattore di riempimento.

Al momento sono previste due fasce di prezzo: tariffe a partire da 48,90 euro con la formula Just Go, e da 98,90 euro per la Private, che si differenziano principalmente per tipologia di posto.