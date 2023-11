Coopservice e Servizi Italia a Ecomondo, stand ispirato al Pianeta Blu

A Ecomondo con uno stand ispirato al Pianeta Blu e al progetto posidonia realizzato insieme a Worldrise Onlus e ZeroCO2. Coopservice, con Servizi Italia, sarà presente anche quest’anno (Stand 06 Hall B5-D5) a quello che negli anni è diventato il principale evento nazionale e internazionale per la transizione energetica ed ecologica (Fiera di Rimini dal 7 al 10 novembre 2023).

Per Coopservice la partecipazione a Ecomondo sarà l’occasione per raccontare il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e sociale e presentare i progetti attuati per favorire l’inclusione sociale, il benessere organizzativo, la tutela e la protezione degli ecosistemi, la salvaguardia della biodiversità, la diffusione di politiche green e di risparmio energetico.

Uno dei temi centrali di Ecomondo è quello della decarbonizzazione, una sfida anche per le imprese di servizi, che non hanno processi produttivi sui cui intervenire. Una sfida che Coopservice e Servizi Italia hanno raccolto da tempo, attivando strategie di riduzione delle emissioni e di efficientamento dei processi che le ha portate ad ottenere certificazioni ambientali e riconoscimenti nell’ambito dell’economia green e circolare. Ne sono un esempio, la certificazione Ecolabel per i servizi di cleaning professionale di Coopservice o il conseguimento, da parte di Servizi Italia, della registrazione allo schema Made Green in Italy per la biancheria tessile piana ospedaliera.

“Per il Gruppo Coopservice la sostenibilità ambientale è un valore incluso nella nostra brand identity e incorporato nei nostri processi produttivi, con politiche di efficientamento energetico, conversione della flotta, riduzione dei consumi, sostegno a progetti di recupero ambientale – ha dichiarato Giuliana Caroli, Communication Manager di Coopservice – Un impegno costante che rendicontiamo dal 2017 con un Report Integrato, in cui la creazione di valore economico si rapporta con il contributo che riusciamo a dare in termini di sostenibilità. Un Report in costante evoluzione: oltre alla versione conforme agli standard GRI (che ha ottenuto la Limited Assurance di Deloitte & Touche), quest’anno abbiamo pubblicato, primi in Italia, una versione redatta secondo gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standard) approvati dalla Commissione Europea il 31 luglio scorso”.

Coopservice e Servizi Italia porteranno a Ecomondo i risultati del Progetto Posidonia, realizzato a Golfo Aranci: è stata finanziata la piantumazione di 500 talee di Posidonia su una superficie di circa 20 metri quadri di fondale marino che produrranno 146.000 litri di ossigeno ogni anno per contrastare le conseguenze dannose del cambiamento climatico a beneficio dell’intero ecosistema.

Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di sostenibilità ambientale della cooperativa: nel 2022 le emissioni totali prodotte (Scope 1, 2 e 3), misurate secondo il protocollo GHG, sono diminuite di oltre 40.000 tonnellate di CO2 equivalente rispetto all’anno precedente, grazie a efficaci politiche di risparmio ed efficientamento energetico adottate sia internamente alle sedi Coopservice sia in alcuni importanti cantieri, nei quali è stato conseguito un sostanzioso calo dei consumi grazie all’implementazione di sistemi di cogenerazione che hanno generato notevoli benefici in termini di efficienza, di costi e di emissioni.

Nel primo semestre 2024 verrà completata l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 510 khw a servizio della sede centrale e la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore che porterà, a regime, ad un abbattimento stimato di altre 31 tonnellate di CO2e.

Oltre le tematiche strettamente ambientali, Coopservice porterà a Ecomondo anche i propri recruiter per poter illustrare ai giovani le opportunità di lavoro in un gruppo impegnato a ridurre le emissioni, tutelare l’ambiente, favorire i processi sostenibili e il benessere organizzativo. L’8 e il 9 novembre, lo staff di Coopservice sarà disponibili per colloqui conoscitivi e per presentare le opportunità di lavoro in tutti i settori di un gruppo con circa 22 mila dipendenti con sedi in tutta Italia e in 10 nazioni nel mondo.