Coopselios: nasce l’Alleanza Europea per tutelare i diritti dell’infanzia

Il 2021 ha segnato un punto di svolta nella politica europea in materia di tutela e promozione dei diritti dei minori, definiti obiettivi fondamentali dell’attività dell’Unione Europea, ed equiparati ai diritti umani.

La Commissione Europea ha elaborato una vera e propria “Strategia dell’UE sui diritti dei minori”, approvata dagli Stati membri (riuniti nel Consiglio EPSCO) per i minori, insieme ai minori: nella sua preparazione, infatti, sono stati coinvolti oltre 10.000 bambini e ragazzi di cui sono stati presi in considerazione punti di vista e suggerimenti, tutti orientati a contrastare il rischio di povertà o di esclusione sociale e a garantire l’accesso a servizi e forme di tutela essenziali.

In continuità con il lavoro fin qui svolto dalle Istituzioni europee, mercoledì 13 ottobre a Bruxelles, dalle ore 14 alle 17, presso la sede della Delegazione della Regione Lombardia e in diretta on line, si terrà un convegno internazionale per presentare la nascita della nuova “European Alliance Child Guarantee” (EACG), la cui costituzione ufficiale avverrà il 20 novembre prossimo, in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’evento – organizzato da Coopselios, Esedra, Eurita, Fondazione Easy Care, Progettare Zerosei, Osservatorio per l’inclusione e la Coesione Sociale, Cultura&Solidarietà, Social Cohesion Days e Angelo Europeo – si pone l’obiettivo di coinvolgere gli addetti ai lavori di tutta Europa per creare un’alleanza forte, diffusa e partecipata in grado di promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia e la partecipazione attiva dei minori, quali agenti propulsori di cambiamento nella società democratica, a cui possono contribuire direttamente nella definizione e attuazione delle priorità politiche.

La partecipazione al convegno, in presenza e on line, è gratuita. Addetti ai lavori e autorità politiche sono invitati a partecipare attivamente con opinioni, commenti o suggerimenti scritti e dal vivo (max 5 minuti), prenotando il proprio spazio al convegno sul sito

EN: www.europeanalliancechildguarantee.eu

IT: www.europeanalliancechildguarantee.eu/diritti-dei-minori/