A Correggio un pomeriggio da Liga

Alle 15 Corrado Minervini presenta il libro “Luciano Ligabue – I testi. La storia delle canzoni” edito da Giunti.

Raccontare le storie dietro le canzoni di Luciano Ligabue è come intraprendere un viaggio di andata e ritorno dalla piccola città eterna fino al centro del mondo, passando per luoghi dell’anima fisici e immaginari. Sulla sua strada si incontrano le biografie verosimili di personaggi inventati, dal vecchio mago Walter al ragazzo di cinquant’anni Riko, ci si ferma per un Lambrusco al Bar Mario o si corre veloci ammirando dai finestrini la bellezza straziante di un’Italia che continua a mutare pelle senza cambiare l’anima. Questo libro raccoglie per la prima volta tutte le canzoni e i testi scritti e interpretati da Ligabue; un diario di bordo in continuo aggiornamento — redatto con il contributo dell’autore e le note tecniche dei suoi musicisti — che si muove agile lungo trent’anni di musica e parole svelando aneddoti originali e storie segrete. Corrado Minervini, scrittore e critico appassionato di rock e canzone d’autore, conduce il racconto con un approccio da cultore della materia e uno stile che lo ha reso negli anni il narratore per antonomasia del mondo di Ligabue.

A seguire incontro con i Clandestino e la presentazione del docu-film “il Destino di un Clan” una macchina del tempo, il racconto appassionato di un sogno realizzato da un gruppo di ragazzi cresciuti con il mito del rock. Tempi lontani di un mondo scomparso che però ha cambiato le loro esistenze e quelle di tanti coetanei della loro generazione. Questa storia non parte da Londra o da New York, ma da Reggio Emilia, terra di tanti musicisti straordinari, che proprio in quella provincia che sembrava lontana da tutto ciò che contava per essere nel “grande giro” è germogliata e cresciuta fino ad arrivare più lontano di ogni aspettativa. E’ la testimonianza in immagini, parole e musica di un viaggio nelle emozioni e nella storia di un gruppo, i “Clan Destino” iniziato prima di diventare la band di Luciano Ligabue, fino ad oggi, passando per momenti di gloria e di dolore, di conquiste e di sconfitte, la stessa materia di cui è fatta la vita.