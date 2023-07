Coopselios: approvato il bilancio consuntivo, fatturato in aumento di oltre il 9%

I Soci di Coopselios, tra le principali organizzazioni no profit attiva in Italia e all’estero nel settore dei servizi alla persona, hanno approvato il bilancio di esercizio 2022.

Il bilancio consolidato del Gruppo Coopselios di Reggio Emilia chiude il 2022 con un patrimonio netto pari a 43.394.842 milioni di euro e un utile di esercizio di 463.734 euro.

Dati significativi che testimoniano una ripresa, con oltre il 9% di aumento del fatturato, non solo della capogruppo Coopselios, ma di tutto il Gruppo.

“Nonostante i molteplici fattori negativi che, dopo i difficili anni della pandemia, hanno impattato fortemente sul bilancio della cooperativa – l’aumento delle materie prime e dei costi energetici che ha determinato maggiori uscite per oltre 3 milioni di euro, pari al 113% in più rispetto al 2021, la difficoltà nel reperire figure professionali specializzate nel settore socio-sanitario, l’aumento dei costi per le prestazioni professionali in ambito sanitario (+2,4 milioni di euro), l’incremento del costo del personale dipendente (+ 2,5 milioni di euro) – siamo riusciti ad ottenere risultati positivi grazie a una gestione prudente ed efficace e ad una serie di azioni che hanno garantito l’equilibrio economico finanziario del Gruppo” spiega il presidente di Coopselios Giovanni Umberto Calabrese ai soci convocati a Reggio Emilia per l’assemblea di bilancio ed annuncia un piano strategico in grado di assicurare nei prossimi anni un ulteriore e progressivo recupero dei livelli di attività e di efficienza operativa precedenti alla crisi pandemica.

“Guardiamo al futuro con ottimismo – conclude il presidente Calabrese – consapevoli del fatto che la nostra cooperativa ha fondamenta solide e una base sociale pronta ad affrontare le nuove sfide che il settore in cui operiamo è chiamato a sostenere”.

Nonostante il difficile contesto in cui si è trovata ad operare, la cooperativa di Reggio Emilia nel 2022 infatti ha incrementato i volumi dei servizi essenziali ai cittadini e mantenuto un buon grado di liquidità e di autonomia finanziaria anche a livello di Gruppo, dove fatturato, patrimonio e risultato di esercizio registrano un ulteriore miglioramento. Inoltre, a conferma dell’affidabilità del Gruppo è stata garantita continuità nelle politiche di investimento e di sviluppo, tese a promuovere nuove opportunità di lavoro per i soci e nuovi servizi per le famiglie e gli enti in una prospettiva di medio e lungo termine, con l’apertura del filone della riabilitazione robotizzata per pazienti affetti da mielolesioni e ictus. Significative anche le politiche di welfare per i soci e i lavoratori della cooperativa, continuamente sostenuti con piani di formazione finalizzati a valorizzare le competenze e a promuovere la collaborazione all’interno dei team di lavoro, con piani integrativi sanitari, convenzioni, politiche e iniziative di genere.

“Grazie a una buona dotazione finanziaria la cooperativa ha potuto completare nel 2022 gli investimenti programmati per un valore di 3,6 milioni di euro che permettono di raggiungere la ragguardevole cifra di 25 milioni di euro complessivi di investimenti realizzati nel triennio 2020-2022: tra i più rilevanti, il Polo di San Giuliano Terme, la Comunità terapeutica psichiatrica di Rapallo, la CRA Madre Teresa di Casalgrande e un plesso educativo a Bruxelles con la controllata Esedra” evidenzia il direttore generale di Coopselios Raul Cavalli. “Nonostante le criticità esogene, siamo soddisfatti di aver conservato l’occupazione e creato valore di cura e sociale per i nostri lavoratori e i nostri assistiti – conclude il direttore generale Cavalli – Coopselios si conferma partner di valore per le istituzioni e le famiglie a cui mette a disposizione capacità di progettazione e servizi orientati a qualità ed efficienza”.

All’assemblea, che si è svolta al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, hanno portato i loro saluti anche il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, la presidente di Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi, il responsabile delle Cooperative sociali di Legacoop Emilia Romagna Alberto Alberani, e il presidente di Legacoop Emilia Romagna Daniele Montroni, il quale ha ricordato il valore sociale del lavoro della cooperativa, vero pilastro delle politiche di welfare per l’intera collettività.

I numeri

Coopselios conta 3.067 occupati, di cui 2.161 soci (70,5%), 906 dipendenti e 351 collaboratori esterni (liberi professionisti quali medici, fisioterapisti o infermieri), la cui età media è di 44 anni. Il 90% è costituito da donne (2764 unità), mentre gli occupati stranieri (742 unità), di 74 diverse nazionalità, rappresentano il 24,2%. La cooperativa si prende cura ogni giorno di oltre 6500 famiglie, all’interno di oltre 170 servizi gestiti, per un totale di 3.930.124 ore lavorate giornate di assistenza, cura ed educazione (+1,8% rispetto al 2021).

Il valore della produzione nel 2022 è pari a 127,2 milioni di euro, in sensibile aumento (+8,9%) rispetto al dato del 2021; risultato positivo ottenuto grazie a un incremento del fatturato (+ 6,9% rispetto all’esercizio precedente) che si attesta a 117 milioni di euro.

A conferma della solidità patrimoniale della Cooperativa, che rimane superiore ai 42 milioni di euro, l’esercizio 2022 si chiude con un utile di 42.265 euro. Anche il patrimonio netto mantiene il trend positivo (+ 81,8% negli ultimi 10 anni) e si attesta a 42,3 milioni di euro.

I costi della produzione nel 2022 ammontano a 126,4 milioni di euro (+5,9% rispetto al 2021) dovuti all’aumento dei costi per l’acquisto dei prodotti energetici (+3 milioni di euro), pari al 113% in più rispetto all’anno precedente, all’aumento dei costi delle prestazioni professionali rese da terzi soprattutto in ambito sanitario (+2,4), e a un incremento dei costi del personale dipendente (+2,5 milioni di euro) determinato da una forte riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali, grazie alla progressiva ripresa delle attività nei servizi.

La differenza tra valori e costi della produzione segna un valore positivo per 834.279 euro, con un miglioramento rispetto al 2021 di 3,4 milioni di euro, e un ulteriore accantonamento prudenziale ai fondi rischi di 1,3 milioni di euro.

Settori e territori

Nel 2022 Coopselios ha gestito 170 servizi distribuiti su 8 regioni italiane: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, trentino Alto Adige e Veneto.

L’Area tecnica Socio-sanitaria si compone di 80 strutture di riabilitazione, cura e assistenza, residenziali e semiresidenziali, che accolgono ogni giorno 3.943 anziani. Fornisce inoltre servizi riabilitativi e servizi di assistenza domiciliare. Complessivamente il comparto impiega circa 1.860 lavoratori.

Il 2022 si è caratterizzato anche per la creazione di una nuova Area tecnica dedicata alla Disabilità e Psichiatria che, in 22 strutture residenziali, semiresidenziali, con servizi domiciliari per disabili e servizi psichiatrici, si prende cura ogni giorno 306 lavoratori di 369 persone con disabilità e patologie psichiatriche.

L’Area tecnica Socio-educativa comprende 68 servizi, tra nidi d’infanzia, scuole d’infanzia, altri servizi educativi e servizi territoriali per minori, che accolgono quotidianamente 2189 bambini e ragazzi e occupano 780 lavoratori. A questi si aggiungono 6 servizi a Bruxelles dove 94 lavoratori si prendono cura giornalmente di 510 bambini.

Iniziative di Welfare e azioni a tutela delle Persone di Coopselios

Prendersi cura delle persone più fragili e vulnerabili significa garantire uno sviluppo equo e sostenibile alla collettività. Consapevoli della rilevanza sociale del lavoro svolto dal proprio personale, Coopselios sostiene i lavoratori attraverso numerose iniziative finalizzate a valorizzare le competenze e a promuovere la massima collaborazione all’interno dei team di lavoro.

Alle indennità economiche erogate ai lavoratori che si sono resi disponibili durante l’emergenza Covid (58.522 euro) nel 2022 sono state riconosciute ulteriori indennità agli infermieri che hanno prestato servizio nelle strutture in difficoltà per carenza di personale (28.126 euro), mentre oltre 350mila euro sono stati utilizzati per fidelizzare il personale infermieristico nell’ambito del Patto di stabilità.

Nel 2022 i soci hanno beneficiato dell’erogazione in via straordinaria del proprio TFR per un totale di oltre 125mila euro e hanno ricevuto anticipazioni di stipendio per oltre 52mila euro.

La Cooperativa ha riconosciuto una premialità, per la somma complessiva di 13.500 euro, a 54 soci che hanno compiuto i 20 anni di attività.

Al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse e per garantire continuità nella qualità dei servizi offerti, ai lavoratori sono stati messi a disposizione corsi di aggiornamento professionale (7.962 ore), formazione obbligatoria relativa al Covid (128 ore) e in tema di sicurezza (21.584 ore), di cui 9.632 ore in modalità on line, a cui si aggiungono 240.042 ore di formazione derivanti dal Fondo nuove competenze Anpal per un totale di 269.716 ore di formazione erogate nel 2022.

E’ proseguito anche nel 2022 il lavoro agile, di cui hanno usufruito 204 lavoratori per un totale di 21.890 ore svolte.

Nell’ambito delle iniziative collegate al piano di welfare, la Cooperativa ha messo a disposizione dei soci borse di studio universitarie per la laurea in Scienze infermieristiche, la laurea magistrale in ambito pedagogico e per il conseguimento della qualifica di OSS (in Emilia- Romagna e Lombardia).

Da gennaio 2022 inoltre è stato attivato inoltre un nuovo piano sanitario integrativo con Reciproca Società di Mutuo Soccorso.

Nel 2022, 644 soci hanno aderito al Fondo Solidale per le Malattie Lunghe, dedicato a sostenere i colleghi in difficoltà, di cui sono stati utilizzati 6.695 euro.

Al fine di sostenere i lavoratori e le loro famiglie, Coopselios nel 2022 ha messo inoltre a disposizione un contributo alle spese energetiche di luce, gas e acqua che è stato erogato a 858 lavoratori per una somma complessiva di 66.460 euro, mentre sono stati 118 i soci che hanno richiesto il contributo per il rimborso di una percentuale delle spese di acquisto dei libri di testo per i figli, per un totale erogato di oltre 8.200 euro.

NUOVO LOGO COOPSELIOS

Dopo quarant’anni Coopselios cambia il logo e rinnova la sua immagine. Linee e cromie più contemporanee per la nuova identità della cooperativa che si lascia definitivamente alle spalle il difficile periodo della pandemia e guarda al futuro con la consapevolezza dell’impatto che la qualità e la varietà dei propri servizi genera ogni giorno sulla collettività. “Prendersi cura, di persona” recita il payoff che completa l’identità del brand del Gruppo cooperativo di Reggio Emilia che lo rende immediatamente riconoscibile e coerente con la propria mission.