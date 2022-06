Confcooperative per le imprese di Reggio, un convegno su sostenibilità e competitività

E’ uno sguardo ampio sulla sostenibilità, ma al tempo stesso sulla competitività delle imprese, quello che Confcooperative offrirà martedì 14 giugno con il convegno “Sostenibili & competitivi: azioni e buone pratiche tra etica e crescita d’impresa” in programma nella sala convegni della centrale cooperativa (Largo M. Gerra, 1, a Reggio Emilia) alle 15,00.

“Un’occasione – spiega il presidente di Confcooperative, Matteo Caramaschi – fornire alle imprese orientamenti precisi sul tema della sostenibilità come asset strategico per lo sviluppo imprenditoriale e, al contempo, per approfondire le diverse e concrete opportunità di accesso a bandi e risorse che si vanno implementando proprio a favore di chi investe sulla sostenibilità e sull’Agenda 2030 dell’ONU”.

“Ricondotta spesso ad una sola questione ambientale – prosegue Caramaschi – la sostenibilità è in realtà questione ben più ampia, ed è in un’accezione che comprende la qualità del lavoro, i legami territoriali, la parità di genere, l’equità, la giustizia sociale e altri parametri importanti che riteniamo si possa parlare di “sviluppo sostenibile”; non a caso gli stessi bandi pubblici includono diversi di questi elementi che segnano non solo una differenza tra imprese più o meno virtuose, ma in prospettiva marcheranno anche la differenza tra imprese più o meno competitive e in grado di accedere a risorse pubbliche”.

Il convegno di Confcooperative del 14 giugno aprirà una serie di azioni previste nel progetto “COOPERfor2030” messo a punto dalla centrale cooperativa e sostenuto dal Comitato territoriale Iren di Reggio Emilia; tra queste spiccano anche diversi confronti che riguarderanno la parità di genere, l’agroalimentare e le comunità energetiche.

A parlare di sostenibilità e competitività, intanto, nell’appuntamento di martedì saranno diversi esperti, amministratori pubblici ed esponenti di enti di servizio alle imprese.

All’apertura dei lavori da parte del presidente di Confcooperative, Matteo Caramaschi, dell’assessora alle Politiche per la sostenibilità del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini, e del direttore CSR e Comitati territoriali Iren, Selina Xerra, seguiranno gli interventi di Marco Frey, docente di Economia e Gestione delle Imprese e direttore del Gruppo Ricerca Sostenibilità della Scuola Sant’Anna di Pisa, di Paola Ferrara, responsabile sostenibilità Confcooperative Nazionale, di Irene Checchi, responsabile Ufficio sviluppo del territorio e sostenibilità di Emilbanca e di Claudia Bartoli, responsabile del Servizio assistenza alle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Le conclusioni dell’incontro saranno di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna e di Valerio Maramotti, delegato sostenibilità del Consiglio di Presidenza di Confcooperative Reggio Emilia.