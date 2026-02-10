Confcommercio Reggio, tutto pronto per la nascita del Gruppo Giovani Imprenditori

Confcommercio Reggio Emilia ha avviato ufficialmente il percorso per la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori, un nuovo spazio di confronto, rappresentanza e progettualità dedicato alle imprenditrici e agli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi con meno di 42 anni d’età.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 febbraio alle 20 presso la sede provinciale di Confcommercio, in viale Timavo 43 a Reggio, dove è in programma l’incontro aperto a tutte le persone con questi requisiti interessate a contribuire alla nascita del gruppo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’imprenditoria giovanile del territorio reggiano, creando una rete capace di condividere idee, esigenze e proposte concrete per affrontare le sfide che oggi caratterizzano il terziario di mercato.

“Vogliamo dare voce a un tessuto imprenditoriale giovane, dinamico e fondamentale per l’economia della nostra provincia”, spiega il direttore provinciale di Confcommercio Mauro Pellegrini: “Il Gruppo Giovani Imprenditori nasce per approfondire e gestire insieme le trasformazioni del settore, con un’attenzione particolare ai fenomeni di desertificazione commerciale, e per portare all’interno dell’associazione istanze innovative, efficaci e costruttive”. La partecipazione all’incontro è libera “e rappresenta il primo passo per contribuire attivamente alla costruzione di un organismo che intende diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni di imprenditori reggiani”.