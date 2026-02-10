Confcommercio Reggio, tutto pronto per la nascita del Gruppo Giovani Imprenditori

Mauro Pellegrini direttore Confcommercio Reggio Emilia – CCRE

Confcommercio Reggio Emilia ha avviato ufficialmente il percorso per la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori, un nuovo spazio di confronto, rappresentanza e progettualità dedicato alle imprenditrici e agli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi con meno di 42 anni d’età.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 febbraio alle 20 presso la sede provinciale di Confcommercio, in viale Timavo 43 a Reggio, dove è in programma l’incontro aperto a tutte le persone con questi requisiti interessate a contribuire alla nascita del gruppo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’imprenditoria giovanile del territorio reggiano, creando una rete capace di condividere idee, esigenze e proposte concrete per affrontare le sfide che oggi caratterizzano il terziario di mercato.

“Vogliamo dare voce a un tessuto imprenditoriale giovane, dinamico e fondamentale per l’economia della nostra provincia”, spiega il direttore provinciale di Confcommercio Mauro Pellegrini: “Il Gruppo Giovani Imprenditori nasce per approfondire e gestire insieme le trasformazioni del settore, con un’attenzione particolare ai fenomeni di desertificazione commerciale, e per portare all’interno dell’associazione istanze innovative, efficaci e costruttive”. La partecipazione all’incontro è libera “e rappresenta il primo passo per contribuire attivamente alla costruzione di un organismo che intende diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni di imprenditori reggiani”.

