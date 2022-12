Capodanno grigio, ma con un clima mite

Si annuncia un Capodanno al centro nuvoloso, ma con temperature più alte della norma, anche se la coda della perturbazione atlantica sta attraversando l’Europa centro-settentrionale si farà sentire in Italia settentrionale e in parte delle regioni centrali.

Lo indica il sito iLMeteo.it, che prevede ancora qualche piovasco in Liguria di Levante, alta Toscana, Friuli e Valle d’Aosta estese fino a Emilia Romagna e Veneto.

Il 31 dicembre si prevede una prevalenza di tempo stabile e sereno grazie al ritorno dell’anticiclone africano, sul Paese solo qualche nuvolosità. In montagna si prevedono zero gradi fino a quote di 2.500-2.700 metri, fino a 3.300 metri. “Lo zero termico- rileva il sito iLMeteo.it – si troverà dunque ad una quota che viene raggiunta normalmente in estate”.