Calcio. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic guarito dal coronavirus

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che a fine agosto era risultato positivo (pur essendo asintomatico) al nuovo coronavirus al suo rientro in Emilia dopo una vacanza in Sardegna, è guarito: a certificarlo sono stati i risultati (entrambi negativi) di due tamponi consecutivi effettuati sul tecnico serbo, che così – dopo essere rimasto in isolamento per due settimane, come previsto dal protocollo nazionale – potrà dunque tornare alla guida della squadra e riprendere la sua regolare attività.

Il contagio gli aveva impedito di partecipare al ritiro pre-campionato dei rossoblù, in programma dal 27 agosto al 5 settembre scorsi a Pinzolo, in provincia di Trento, ma ora Mihajlovic è pronto a tornare al centro tecnico di Casteldebole per dirigere le sessioni di allenamento in vista della ripresa del campionato, con la prima giornata della serie A 2020-2021 in programma il prossimo 19 settembre.