Bonaccini: sì zona rossa a Natale, ma alternata a giorni di allentamento

“Oggi avremo l’incontro definitivo tra governo e Regioni. Ci sono due ipotesi in campo: una zona rossa che prosegua dalla vigilia di Natale fino all’Epifania, oppure alternata con qualche giorno di allentamento, io privilegerei questa seconda ipotesi. Poi è evidente che non è una scelta facile da fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato a Mattino Cinque in merito al confronto con l’esecutivo sulla stretta anti-Covid nel periodo delle feste natalizie. “L’importante è avere tutti la consapevolezza che ci sia un grande rigore per evitare terza ondata”. Che la terza ondata della pandemia possa arrivare “lo dicono un po’ tutti gli scienziati – ha aggiunto – ma il punto è come arriva. Se sarà lieve la si gestirà in maniera differente che se arriverà alta”. Sulle misure prese da Zaia, Bonaccini ha detto che sono “più restrittive in ragione del fatto che il Veneto ha numeri più alti in rapporto alla popolazione”.