Allerta rossa in Emilia estesa anche a sabato 19 aprile

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni del centro funzionale regionale dell’Arpae, ha esteso l’allerta rossa per criticità idraulica – già diramata per venerdì 18 aprile – anche all’intera giornata di sabato 19 aprile per il settore H2 del territorio regionale, quello che comprende le zone di pianura delle province di Piacenza e Parma, in particolare le aree rivierasche. Per sabato l’allerta sale ad arancione nel settore F3, che comprende la pianura reggiana del Po (nelle province di Parma e Reggio).

E proprio il grande fiume è la causa principale dell’allerta, per l’arrivo e il transito della piena originatasi a monte dopo le forti precipitazioni che nei giorni scorsi hanno interessato l’Italia nord-occidentale, e in particolare il Piemonte. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche del Po è riferita appunto al transito della piena, con livelli idrometrici superiori alle soglie 3 nelle pianure occidentali attraversate dal corso del fiume, superiori alle soglie 2 nelle pianure centrali e superiori alle soglie 1 nelle pianure orientali e nel delta.

Sabato 19 aprile, inoltre, proseguirà il lento esaurimento delle piene generate dalle piogge dei giorni precedenti nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Reno, con livelli ancora superiori alle soglie 1. Nelle zone montane e collinari centro-occidentali della regione non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, sempre in seguito alle precipitazioni dei giorni scorsi.