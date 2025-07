Alla canna del gas

Scaricato dai vertici Pd, già ampiamente bruciato come sindaco, un Massari alla canna del gas riceve in municipio un altro gruppo di dipendenti di Manifatture San Maurizio i quali, pensa un po’, gli rappresentano “condizioni aziendali positive, attente e rispettose dei diritti delle lavoratrici”.

Siamo alla farsa. Dopo avere sposato la deriva Cgil per una microvertenza locale, come se da sindaco si fosse tramutato in sindacalista, e senza manco aver avuto la percezione che i Maramotti avessero in mente di sfanculare lui, il sindacato e i quattro geni che lo dovrebbero aiutare, Massari azzarda la mossa della disperazione cercando un dialogo mai cominciato nella sua disastrosa gestione del Comune.

Devastare in pochi mesi le relazioni con un gruppo industriale di dimensioni mondiali, non certo nel solo abbigliamento, significa (come ho già scritto nei giorni scorsi) essere unfit, inadatto al ruolo e gravemente dannoso per l’economia e gli interessi dei cittadini reggiani. Il Polo della Moda, con grandi investimenti e nuovi posti di lavoro previsti, non si farà più. Ma attenzione: il peggio potrebbe ancora venire.

