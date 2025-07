Alfa Solutions (gruppo Iren) rafforza la presenza in Toscana: acquisita la Cierre di Arezzo

La Cierre di Arezzo, società che si occupa di analisi chimiche e microbiologiche, ambientali, agronomiche, alimentari e industriali per la determinazione dei metalli preziosi, è entrata a far parte del gruppo Iren attraverso la controllata Alfa Solutions, che ne ha rilevato la titolarità.

L’acquisizione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento della stessa Alfa Solutions, un’operazione strategica che consente al gruppo Iren di rafforzare la sua presenza in Toscana e di integrare competenze specialistiche di alto profilo in settori chiave quali le analisi ambientali su matrici complesse, le analisi chimiche sugli accessori del settore moda assieme alla determinazione dei metalli preziosi e, non da ultimo, i test sui bagni galvanici e sui metalli pesanti.

Alfa Solutions, azienda leader anche nel campo dell’ingegneria e consulenza Hse, gestisce laboratori tra i più avanzati in Italia per analisi ambientali e sicurezza alimentare, grazie a un team di oltre 80 professionisti, 40 anni di esperienza e tecnologie all’avanguardia. Offre campionamento, analisi di laboratorio e valutazione dei risultati, con consulenze specializzate per ogni matrice. La gestione dei dati è digitalizzata tramite Lims e l’attività di laboratorio è accreditata secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

L’ingresso di Cierre nel gruppo Iren testimonia l’impegno di Alfa Solutions nel costruire un network sempre più solido e diversificato, rispondendo con efficacia alle sfide di un mercato in continua evoluzione: “Siamo orgogliosi di accogliere nuovi professionisti all’interno della nostra realtà”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Alfa Solutions Massimo Ferrari, “certi che la condivisione di valori e competenze sarà la chiave per raggiungere nuovi importanti traguardi”.