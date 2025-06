A Reggio un weekend lungo di eventi per salutare la ventesima edizione di Fotografia Europea

Si avvicina alla conclusione la ventesima edizione di Fotografia Europea: ma il festival reggiano, caratterizzato quest’anno dal titolo “Avere vent’anni”, ha in calendario ancora un weekend (lungo) pieno di eventi di finissage.

Ad aprire la settimana finale della manifestazione sarà il dj-set degli Ofenbach, il duo francese più ascoltato in streaming al mondo, in programma giovedì 5 giugno alle 21.30 in piazza Martiri del 7 luglio a Reggio (ingresso libero). Il live, inizialmente in calendario lo scorso 24 aprile, durante le giornate inaugurali del festival, era stato poi rinviato dopo la proclamazione dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco.

Con due dischi di diamante, 26 di platino e 22 d’oro, Dorian e César continuano a conquistare il pubblico con la loro energia e il loro stile unico. Il loro successo si deve al singolo “Be Mine”, uscito nel novembre del 2016, mentre il loro album di debutto, “I”, pubblicato nel 2022, è stato l’album francese più esportato del 2023 e del 2024, raggiungendo il primo posto in classifica. Ad aprire la serata sarà il support act di NotMad.

Venerdì 6 giugno, dalle ore 19.15, allo Spazio Gerra è in programma l’evento “Bruma”, a cura di Bruma Ets e Verace Studio, durante il quale il tema del festival sarà esplorato con gli occhi dei ventenni di oggi in dialogo con due modelli multi-generazionali: Angela Terzani, viaggiatrice e scrittrice, moglie di Tiziano Terzani, tra i più importanti giornalisti italiani di tutti i tempi, e Scomodo, la rivista studentesca più venduta in Italia nel 2024, creata da giovani ragazzi romani. A seguire, concerto di Montenegro Records & Giosas e proiezione del cortometraggio originale dal titolo “Bruma, l’avere vent’anni”, realizzato dal collettivo di giovani reggiani, in cui si racconta, attraverso immagini e metafore, la bruma (cioè la nebbia intorno ai campi e agli argini dei fiumi) dell’essere ventenni oggi.

In chiusura dj-set house, soul e disco di Hurricane B.

Sabato 7 giugno, infine, a partire dalle ore 18 grande festa ai chiostri di San Pietro con l’evento a cura di Vino e Vinili per Fotografia Europea.

In questi ultimi giorni, tutte le mostre del circuito di Fotografia Europea saranno aperte secondo i consueti orari: giovedì 5 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno con orario continuato dalle 10 alle 20.

L’importante retrospettiva dedicata a Daidō Moriyama, maestro giapponese e pioniere della street photography, resterà aperta invece fino al 22 giugno: allestita nelle sette sale dei chiostri di San Pietro, la mostra “A Retrospective” continua ad affascinare con lo stile crudo, diretto, poetico con cui Moriyama ha raccontato il Giappone del dopoguerra, in questa ampia e articolata monografica che è anche l’unica tappa italiana del progetto curato da Thyago Nogueira.