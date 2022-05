P38 al circolo Arci, Reggio si indigna

Sono tante le reazioni che si stanno susseguendo su quanto avvenuto qualche giorno fa al circolo Arci Tunnel di Reggio, che domenica primo maggio ha ospitato un contestato concerto dei P38, gruppo musicale trap che si è presentato sul palco con bandiere delle Brigate Rosse (e della Corea del Nord) e testi delle canzoni contenenti espliciti riferimenti all’assassinio di Aldo Moro.

“Con rammarico apprendiamo che a Reggio si possono fare eventi con bandiere che inneggiano al terrorismo degli anni più bui della nostra repubblica e a feroci e sanguinarie dittature, ma non si può scendere in piazza il 25 aprile con le bandiere dei paesi che ci hanno liberato dal nazifascismo, al costo di innumerevoli giovani vite, senza essere allontanati dalle forze dell’ordine, nel silenzio delle istituzioni”, ha commentato Italia Viva Reggio: “Ci auguriamo che almeno in questo caso chi di dovere prenda le necessarie misure o almeno si dissoci, così come si è dissociato l’Arci provinciale”.

Duro anche il commento di Marco Eboli, portavoce reggiano di Fratelli d’Italia, che ha attaccato il presidente del circolo Arci Marco Vicini: “Già esponente di spicco dei giovani della sinistra, rappresentante di istituto del liceo Aldo Moro, minimizza invece di indignarsi. Il sindaco Vecchi prenda posizione sull’oltraggio che si è consumato al circolo Tunnel, revochi ogni eventuale sponsorizzazione, tolga immediatamente il circolo Tunnel dalla pagina Welcome Reggio Emilia”.

Così invece Daniele Marchi, assessore a bilancio e welfare del Comune di Reggio: “Ho conosciuto e ascoltato due brigatisti. Uno per motivi di studio, uno per motivi di lavoro. Tutti e due reggiani. Un “capo storico” e un membro del “gruppo di fuoco” di via Fani. Due uomini che rileggono la loro adesione al terrorismo in modo diverso. Due persone che fanno ancora oggi i conti con l’aver tolto la vita ad altre persone. Hanno fallito sia umanamente che politicamente. Hanno offeso a morte il Paese sia umanamente che politicamente. Rifarsi ai loro simboli, per qualunque motivo, riapre quelle ferite e offende, di nuovo, le vittime, le loro famiglie e anche questa città. Farlo rivolgendosi a dei giovani è un’aggravante. Le scuse sarebbero il minimo. E forse è anche tempo di colmare un vuoto di conoscenza e coscienza storica e civile per prevenire altre sciempiaggini”.

Il presidente del circolo Arci Tunnel Marco Vicini, nella serata di martedì 3 maggio, aveva affidato a un post su Facebook la sua autodifesa: “L’Italia manda armi ai nazisti del battaglione Azov e di Pravy Sektor, responsabili della morte di 42 persone nella strage alla Casa dei sindacati di Odessa del 2 maggio 2014 e dell’aggressione al Donbass che ha provocato 14.000 vittime. Le loro bandiere vengono esibite nei più vari contesti, dalle conferenze ai programmi tv fino alle manifestazioni “per la pace” e addirittura ai cortei che il 25 aprile ricordano la lotta partigiana e la Liberazione. Sul serio qualcuno pensa di venire a cagare il c*zzo a me per la scenografia di un concerto? Poi se si vuole parlare di storia e fare un bilancio di una stagione politica ormai lontana volentieri, c’è tanto da dire”.



Sulla vicenda si è espresso anche il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano: “È inaccettabile l’esaltazione delle gesta delle Brigate Rosse, che tanto dolore e morte hanno causato nel nostro Paese. Non è accettabile per le vittime e per i loro familiari, non è accettabile per la storia del nostro Paese. A maggior ragione a pochi giorni dall’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, crivellato di colpi dalla mitraglietta delle Br. I ragazzi di questa band che inneggia alle Br riflettano su quello che stanno facendo, provino a capire cosa hanno rappresentato le Br. Non c’è spazio per l’elogio di assassini”.