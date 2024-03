Voto. Il calo 5s frena il campo largo, Prodi: bisogna coltivarlo ancora. Molto bene il Pd

L’ex premier Romano Prodi per commentare il risultato delle regionali della coalizione del centrosinistra in Abruzzo usa una metafora. Il centrodestra ha vinto, ma il fondatore dell’Ulivo non getta l’esperienza del campo largo, anzi. Spiega che “per coltivare un campo largo ci vogliono tanti contadini. Debbo dire che i contadini sono aumentati, parecchio, ma non sono ancora abbastanza, quindi, il campo largo va coltivato ancora ed è importantissimo che cresca come sta crescendo”. Questo è il messaggio che il professore ha inviato da Bologna. “È una buona seminagione, poteva andare meglio, ma penso che l’Abruzzo è l’Abruzzo”, conclude: “Se poi vogliamo guardare dentro al campo largo, le cose nel Pd sono andate molto bene, ma non basta”.