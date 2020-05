Von Der Leyen: ‘Next Generation Eu’ da 750 miliardi, 172 all’Italia

Un nuovo strumento, il ‘Next Generation Eu’ da 750 miliardi. E’ quanto ha annunciato la presidente dell’Ue, Ursula Von Der Leyen, presentando al parlamento europeo il piano per la ripresa. “La crisi ha effetti di contagio in tutti i Paesi e nessuno può ripararsi da solo. Un’economia in difficoltà da una parte indebolisce una forte dall’altra. Divergenze e disparità aumentano e abbiamo solo due scelte: o andiamo da soli, lasciando Paesi e regioni indietro, o prendiamola strada insieme. Per me la scelta è semplice, voglio che prendiamo una strada forte insieme” ha detto von der Leyen. “Le proposte più coraggiose sono anche quelle più sicure”, ha aggiunto, ed “è per questo che oggi proponiamo il Fondo ‘Next Generation Ue’ da 750 miliardi, che si aggiungerà a un Quadro finanziario pluriennale (Qfp) che è stato riveduto a 1.100 miliardi, arrivando così ad un totale di 1.850 miliardi”.

Scrive il premier Giuseppe Conte sui social: “Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio. 500 miliardi a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo su negoziato e liberiamo presto le risorse”.