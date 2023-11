Donne sole, la Lega: aprire la Ztl di Reggio

Lo scrive il consigliere comunale e segretario cittadino della Lega Alessandro Rinaldi. La proposta sarà avanzata dal Carroccio con un Odg urgente in Sala del Tricolore. “La violenza sulle donne é indubbiamente una delle piaghe sociali più difficili da sconfiggere e debellare.

Solo tra il 1 gennaio e il 19 novembre di quest’anno sono stati commessi 106 femminicidi, di cui 87 vittime sono state uccise in ambito familiare o affettivo, 55 di queste per mano del partner o dell’ex.

Anche la nostra città non é stata risparmiata, purtroppo ogni anno si registrano numerosi episodi di violenza sessuale, l’ultimo andato agli onori della cronaca proprio in queste ore, dove una giovane ragazza di 23 anni sarebbe stata aggredita sessualmente nel parcheggio di un supermercato da un uomo che sarebbe entrato nell’abitacolo cercando di baciarla, toccandole i seni e spingendola sui sedili posteriori per avere un rapporto sessuale.

Le parole non bastano, occorre intervenire con fatti concreti per contrastare questa gravissima piaga sociale.

Ognuno deve fare la sua parte, anche nel suo piccolo il Consiglio comunale della città.

A tal proposito, abbiamo depositato come gruppo Lega un odg urgente che verrà discusso in Sala del Tricolore volto a consentire la possibilità di accedere nella Zona traffico limitato per accompagnare a casa le donne che vivono in centro storico e che dovrebbero tornare a casa a piedi.

Non serve ricordare come il centro storico di Reggio si trovi in una situazione di profonda insicurezza e come sia stato teatro negli ultimi anni di numerose aggressioni e violenze, anche a sfondo sessuale.

Per una donna pensare al giorno d’oggi di poter percorrere da sola le vie del centro nelle ore notturne in sicurezza e serenità é una pura utopia.

Da qui la proposta del gruppo Lega, di cui sono primo firmatario, volta a prevenire violenze a sfondo sessuale consentendo alle donne residenti in centro di poter essere riaccompagnate in auto alla propria abitazione senza il comprensibile timore di poter essere vittime di una aggressione.

É una misura già in vigore nella vicina Modena dal 2008, per beneficiarne é sufficiente che la donna interessata comunichi alla polizia locale, in via preventiva o nelle 48 ore successive, la data e l’ora dell’accompagnamento oltre alla targa del veicolo.

Auspichiamo che questo importante documento riceva la più ampia condivisione possibile tra le forza politiche presenti in Sala del Tricolore perché la battaglia contro violenze sulle donne deve essere una battaglia di tutti, indipendentemente dell’ideologia politica di ognuno e richiede azioni concrete, non semplici slogan”.