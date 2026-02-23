Il 6 marzo al Tecnopolo di Reggio il convegno “Impresa, cultura e valore della sostenibilità”

Venerdì 6 marzo alle 9.30 al Tecnopolo di Reggio Emilia è in programma “Impresa, cultura e valore della sostenibilità. Investire in cultura come leva di valore Esg”, un convegno per parlare di come l’investimento in cultura possa diventare una leva concreta di sviluppo sostenibile per le imprese del territorio (per informazioni e iscrizioni).

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme alla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, alla Fondazione nazionale della danza/Aterballetto e al mondo economico reggiano, rappresentato da Confindustria Reggio Emilia, Legacoop Emilia Ovest e Cna Reggio Emilia.

In uno scenario in cui bilancio di sostenibilità e indicatori Esg assumono un ruolo sempre più centrale, il convegno offrirà spunti e prospettive su come la cultura possa generare valore sociale misurabile, rafforzare la reputazione aziendale, attrarre capitale umano e migliorare il posizionamento competitivo rispetto alle sfide future.

Oltre ai rappresentanti delle istituzioni culturali cittadine Davide Zanichelli (Fondazione Palazzo Magnani), Alessandra Sbriscia (Fondazione I Teatri di Reggio Emilia) e Raffaele Filace (Fondazione nazionale della danza/Aterballetto), al convegno interverranno esperti, imprenditori, docenti e operatori del settore: Isabella Mozzoni (Università di Parma), Fabio Brescacin (EcorNaturaSì spa società benefit), Luca Torri (Stu Reggiane), Giancarlo Attolini (Asz Moore) ed Elena Iotti (Studio Sgb & Partners).