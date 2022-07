Siccità, dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre per Emilia-Romagna e altre 4 regioni

Nella riunione di lunedì 4 luglio il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha dichiarato lo stato di emergenza per siccità – fino al 31 dicembre – in relazione alla situazione di grave deficit idrico registrato nei territori delle Regioni e delle Province autonome dei bacini distrettuali del fiume Po e delle Alpi orientali, in particolare Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Lo stato di emergenza aiuterà a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, mettendo in campo interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 36,5 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, così ripartiti: 10,9 milioni alla Regione Emilia-Romagna, 9 milioni alla Regione Lombardia, 7,6 milioni alla Regione Piemonte, 4,8 milioni alla Regione Veneto e 4,2 milioni alla Regione Friuli Venezia Giulia.