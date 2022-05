Scuola è finita: ma si discute su mascherina

Non vale in Italia lo stop all’obbligo di mascherina sui voli deciso dall’Ue a partire dal 16 maggio. Le protezioni restano necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che prevede l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, compresi gli aerei.

Prevale ancora la cautela, ma con l’arrivo del caldo esplode il dibattito sull’obbligo di mascherine a scuola

Ha detto in risposta il ministro Speranza: “Non è una questione politica, a decidere sarà la scienza. Non sono mai state scelte politiche, sono scelte tecniche che – sottolinea – vanno valutate in quanto tali”.