Sabato 17 maggio anche Reggio celebra la terza Giornata della Ristorazione

Sabato 17 maggio torna la Giornata della Ristorazione, l’evento promosso da Fipe-Confcommercio per celebrare l’ospitalità italiana e il ruolo cruciale della ristorazione nel tessuto economico e sociale del Paese. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa coinvolgerà migliaia di ristoranti italiani in Italia e nel mondo, con una serie di eventi dedicati a rafforzare il valore della convivialità e della cultura gastronomica italiana.

“Questa terza edizione della Giornata della Ristorazione rappresenta un momento fondamentale per valorizzare il nostro settore e il suo impatto sulla società”, ha spiegato la presidente provinciale di Fipe-Confcommercio (la Federazione italiana pubblici esercizi) Elisa Azzolini: “L’ospitalità non è solo un valore economico, ma un pilastro della cultura italiana. Vogliamo che questa giornata sia una festa di condivisione e riflessione, un’occasione per rafforzare il legame tra ristorazione, territorio e comunità. L’obiettivo è rendere questa ricorrenza un appuntamento sempre più sentito e partecipato, capace di unire tradizione e innovazione in un percorso di crescita condivisa”.

La ristorazione italiana, ha aggiunto Azzolini, “rappresenta un comparto strategico per l’economia nazionale”, con un valore aggiunto di oltre 54 miliardi di euro e più di 1,4 milioni di occupati. Soltanto a Reggio le imprese della ristorazione sono oltre duemilacinquecento e i dipendenti quasi ventimila.

“Il Talent Day del 12 maggio presso la nostra sede provinciale testimonia il valore di questo settore: ampissima la presenza di imprese e persone in cerca di nuova occupazione che hanno partecipato ai seminari del mattino e agli speed date del pomeriggio. Così come ampissima è stata la partecipazione, sia nelle fasi preparatorie dell’evento che nel corso della giornata, dei partner istituzionali, pubblici e privati, che sono stati al nostro fianco. La ristorazione è un settore fondamentale per il turismo e l’agroalimentare, con un impatto diretto sulla valorizzazione del territorio e sulla promozione del made in Italy nel mondo”.

Anche quest’anno, ha ricordato Azzolini, “proseguirà l’iniziativa charity in collaborazione con Caritas Italia, che nelle prime due edizioni ha raccolto oltre 146.000 euro per il sostegno delle mense di comunità”.

La manifestazione gode dei patrocini del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo.