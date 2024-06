Presentato il cartellone Restate Reggio

Restate torna con centinaia di iniziative, spettacoli e laboratori per l’estate 2024 e con la sua capacità di trasmettere Cultura, Divertimento, Svago e Arte di stare insieme. Da giugno a settembre il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Palazzo Magnani – con l’indispensabile contributo culturale e artistico di Fondazione i Teatri e Conservatorio Peri-Merulo, Ater Fondazione con Festival Mundus e il sostegno di Iren quale special sponsor – propongono un cartellone ricco e variegato che coinvolgerà le piazze e gli altri luoghi pubblici della città, in centro storico, nei quartieri, nelle Ville.

HANNO DETTO – Il programma di Restate 2024 è stato illustrato stamane alla stampa dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, in una delle sedi della rassegna estiva, Palazzo da Mosto: “Ho iniziato il mio mandato di sindaco – ha detto – a stretto contatto con la cultura: domenica scorsa il prestigioso Premio Borciani e oggi la presentazione dell’atteso e variegato Cartellone di Restate. Sono due occasioni che mi fanno sentire fiero di quanto Reggio Emilia sia in grado di produrre in termini di proposte e attività culturali.

“Il programma di Restate di quest’anno – ha aggiunto il sindaco – è particolarmente ricco, offre centinaia di iniziative che sono frutto di un percorso molto interessante e caratteristico della nostra città, perché vede coinvolti non solo il centro storico ma anche i quartieri, non solo le istituzioni culturali ma anche le associazioni del territorio, il volontariato, la partecipazione civica. È questo un modo per fare comunità e stare insieme. Si tratta inoltre di un programma di qualità, che copre tanti e diversi ambiti culturali e per il quale ringrazio tutte le diverse realtà che hanno contribuito a realizzarlo, fra cui la Fondazione Palazzo Magnani e i Servizi del Comune coinvolti, Iren e gli altri sponsor che hanno deciso di sostenerlo”.

“Il cartellone di appuntamenti promossi e organizzati per questo Restate 2024 – ha detto la dirigente dei Servizi culturali del Comune, Valentina Galloni – coinvolge, in continuità con quanto fatto negli anni passati, i luoghi simbolici della città, dal centro storico alle ville, che per i mesi estivi diventano cuore pulsante della cultura e dell’intrattenimento. Il Palazzo dei Musei e le Biblioteche sono infatti impegnati con i loro contributi anche nell’arco dell’estate, attraverso iniziative, mostre, visite guidate e la costante restituzione alla città dell’arte fotografica di Luigi Ghirri e di di quella cinematografica con il Cinema in piazza e all’Area estiva. Si tratta di un’offerta ricca e diversificata che, con centinaia di eventi, incontri, spettacoli e concerti, è in grado di fornire una risposta a pubblici differenti e di ogni età”.

“L’offerta di ‘Qua Restate 2024 nei quartieri’ – ha spiegato la dirigente del Servizio Politiche di Partecipazione del Comune, Nicoletta Levi – propone attività promosse all’interno di luoghi caratterizzati dall’ibridazione, con proposte differenti che nascono da soggetti che hanno deciso di lavorare insieme per ripensare quegli stessi luoghi e riaprirli alle funzioni pubbliche e sociali. Si tratta di un percorso avviato nel 2021 e che, alla conclusione del 2023, ha visto la realizzazione – con oltre 50 incontri preparatori, 700 partecipanti tra associazioni e cittadini, 65 firmatari di Accordi di cittadinanza – di 440 iniziative e appuntamenti, ai quali abbiamo registrato oltre 56mila presenze”.

“L’estate in centro storico – ha evidenziato la dirigente del Servizio Attività produttive del Comune Lorena Belli – si caratterizza anche per una serie di appuntamenti che possiamo definire ‘a misura di persona’, poiché uniscono la musica e il ballo – nei diversi generi dal liscio al pop, dal rock al tango – al desiderio di incontrarsi e stare insieme, tra amici, tra famiglie, per vivere appieno il centro cittadino in ogni sua parte e soddisfare le esigenze di pubblici diversi”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti inoltre fine Alessia Benevelli responsabile della Comunicazione della Fondazione Palazzo Magnani, che ha posto in evidenza le diverse proposte musicali e la rassegna di poesia Vola Alta Parola ospitati in beni culturali di alto profilo quali i Chiostri di San Pietro e San Domenico, piazza San Prospero e lo stesso Palazzo da Mosto; Roberto De Lellis direttore di Ater Fondazione, che ha messo in rilievo la qualità artistica e multiculturale degli appuntamenti di Mundus inseriti nel Cartellone di Restate; e Deanna Ferretti che ha sottolineato gli aspetti civici e solidaristici di Restate, che si esprimono nel concerto di giovedì 20 giugno ai Chiostri di San Pietro con il concerto della Merulo Big Band, con finalità benefiche a sostegno di CuraRE per il nuovo Mire – Maternità Infanzia Reggio Emilia.

BANDO E RETE PER LA CULTURA – Il cartellone di Restate 2024 si realizza grazie al coinvolgimento e alla collaborazione fra le principali istituzioni culturali cittadine, i centri sociali, i circoli Arci e le numerose associazioni culturali e di volontariato, i gruppi civici. Tra questi, i vincitori del Bando Cultura #RE24 del Comune di Reggio Emilia: Centro sociale La Mirandola Aps, Centro sociale Orologio, Associazione culturale Cinqueti Aps, On Art Aps, Associazione Teatro del Cigno Carabas, Fondazione Famiglia Sarzi Ets, Società cooperativa sociale Rigenera, Arci Natiscalzi Dt Aps, Anpi Reggio Emilia, Aerco Associazione emiliano-romagnola Cori aps, Arci Solidarietà Odv, L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl, Associazione Arci – Comitato Territoriale di Reggio Emilia aps, Città di Reggio aps, Teatro dell’Orsa aps, Punto e a capo aps, Avanti le quinte.

Alcuni tra i progetti che compongono il cartellone di Restate 2024 sono realizzati dalle associazioni della rete Supercultura, il percorso avviato a ottobre 2022 che riunisce 15 organizzazioni culturali e istituzioni del territorio reggiano, con l’obiettivo di sviluppare idee progettuali in chiave di innovazione sociale, sostenibilità, relazioni con la città e costruzione di reti, a promuovere progetti culturali con impatto sociale e a dare vita a una comunità di pratica.

Dopo aver consolidato competenze e condiviso strumenti di progettazione culturale con impatto sociale e civico, i soggetti coinvolti hanno stipulato un Accordo di comunità culturale collaborativa a dimensione urbana: un patto tra persone e organizzazioni che condividono risorse, metodi e idee progettuali in ottica di economia collaborativa.

Fanno parte della rete Supercultura: Arci Reggio Emilia, Associazione 5T, Centro Teatrale Mamimò, Cinqueminuti, Circolo Arci Picnic, Compagnia del Buco, Dinamica, Filarmonica Città del Tricolore, Galline Volanti, Natiscalzi Dt, Neon, Teatro del Cigno, Teatro dell’Orsa, Acer Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani. Supercultura si svolge nell’ambito del Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, finanziato con fondi europei Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020, Asse 6 “Città attrattive e partecipate”. La seconda tappa del progetto è stata finanziata dal Bando Partecipazione 2022, promosso annualmente dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 15 del 2018.

La fotografia che identifica Restate 2024 e viene riprodotta fra l’altro sulla stessa Guida è di Silva Nironi e si intitola Bla Bla Bla.

L’immagine è parte del progetto dal titolo “Natura e sogno” esposto al

Blanc Cafè nell’ambito del Circuito Off di Fotografia Europea 2024.

Silva Nironi conduce una visionaria e originale ricerca artistica con collages digitali e foto-pittorici di matrice surrealista, dove frammenti di testo e di immagini fotografiche e cinematografiche ci conducono a una narrazione poetica tra evocazione e riferimento, finzione e realtà, passato e presente.

Restate 2024 si avvale del sostegno di: Special sponsor Iren; Main sponsor: Attolini Spaggiari Zuliani & Associati Studio Legale e Tributario; Sponsor: Emil Banca Credito Cooperativo, Coopservice, Farmacie comunali riunite, NaturaSì. Sponsor tecnico: ProMusic.

Gli spettacoli ai Chiostri di San Pietro sono finanziati grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna.

Dell’ampio Cartellone, si sono indicati di seguito i soli eventi e rassegne nei luoghi più simbolici e maggiormente condivisi dalla comunità – dai beni culturali ai quartieri – e si rimanda alla Guida per il dettaglio quotidiano dei singoli appuntamenti e le specifiche condizioni di accesso, che nella gran parte dei casi è gratuito.

CHIOSTRI DI SAN PIETRO – Il complesso monumentale dei Chiostri di San Pietro nell’estate 2024 è consacrato alla musica e al teatro. Si parte giovedì 20 giugno (ore 21) con il concerto della Merulo Big Band, concerto benefico a sostegno di CuraRE per il Mire Maternità Infanzia Reggio Emilia. Il 24 giugno, inoltre, è in programma l’esibizione dell’Orchestra di fiati del Conservatorio di musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Peri-Merulo” che, diretta dal maestro Fabio Codeluppi, eseguirà musiche di Mendelssohn, Beethoven, Ponchielli, Zampa, Berg e Bernstein.

La Fondazione i Teatri propone tre date del suo Estate ai Chiostri. Il 27 giugno Alessandro Carbonare Clarint Trio, con musiche di Mozart, Bellafronte, Chick Corea e De Filippo. Il 4 luglio Leonora Armellini eseguirà al pianoforte musiche di Scarlatti, Prokofiev e Chopin. Infine, il 18 luglio Orchestra dedicata, con Daniele Ruzza (violino solista e concertatore) e Andrea Gherpelli (voce narrante), proporrà Pensa che meraviglia! Concerto delle stagioni, con musiche di Vivaldi e Tartini.

Il Festival Mundus propone a sua volta cinque concerti, con inizio alle 21.30. Il 2 luglio Murubutu & Moon Jazz Band: Murubutu (voce), Dia (voce), Filippo Cassanelli (contrabbasso), Vincenzo Messina (batteria), Giacomo Grande (tastiere/piano), Federico Califano (sax contralto), Gabriele Polimeni (tromba/flicorno). L’8 luglio, Manou Gallo – Afro Bass Fusion con Manou Gallo (basso, voce), Pit Cedric Huseyn (batteria), Joël Rabesolo Andrianantenaina (chitarra), Philippe Reul (piano, tastiere). Il 15 luglio, Carmen Souza – Interconnectedness: Carmen Souza (voce, piano), Theo Pascal (contrabbasso) ed Elias Kacomanolis (batteria). Ancora, il 22 luglio Trilok Gurtu Band – God is a drummer, con Trilok Gurtu (batteria, percussioni, voce), Frederik Köster (tromba), Jesse Milliner (piano, tastiere) e Jonathan Cuniado (basso). Infine, il 29 luglio, Bombino – Sahel: Bombino (chitarra e voce), Kawissan Mohamed Alhassan (chitarra e voce), Djakrave Dia (basso e voce) e Corey Wilhelm (batteria).

Torna l’appuntamento con la Filarmonica Città del Tricolore, diretta eccezionalmente dal maestro Giuliano Moser insieme al maestro Stefano Tincani. il 9 luglio (ore 21.30) con lo spettacolo ‘Soli di Stelle’.

Il repertorio strumentale vedrà protagonisti, oltre all’orchestra, tre talentuosi giovani solisti vincitori di premi nazionali e internazionali, cresciuti tra le file dell’orchestra di fiati di Reggio Emilia: Claudia Piga, Innocenzo Caserio e Giuseppe Olivieri.

Atteso ritorno anche per il Festival dei pianisti italiani, a cura di Associazione Italian Classics, che propone il 16 luglio I concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, con i solisti Gianluca Luisi, Ludovica Franco, Luigi Tanganelli, Marcello Mazzoni e l’Fpi Ensemble. Il 23 luglio, lo stesso Festival presenta Rapsody in blu – Gershwin anniversary, con Marcello Mazzoni al pianoforte e Fpi Ensemble.

Il 24 e il 25 luglio doppio appuntamento con la rassegna Live in Chiostri. Il 24 si parte (ore 21) con i live di Aderal e Tamburi Neri e, a seguire, il dj set di Microclub Collective, mentre il 25 luglio è invece in programma il concerto di Selton, Emma Nolde e Alberto Bianco. A cura di Laboratorio Aperto, Arci Reggio Emilia in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani, Arci Tunnel, Ventie30 studio e con il contributo di Fcr.

Il 26 luglio (ore 21.30), infine, le parole della poetessa Alda Merini saranno il filo conduttore dello spettacolo “Alda Merini. Il mare nella bottiglia” di e con Francesco Lenzini, regia di Ilaria Carmeli. Voce narrante Francesco Lenzini, voce poetica Gabriella Gianfelici, con musiche di Edoardo Ponzi (percussioni) e Giorgio Genta (chitarre).

PIAZZA SAN PROSPERO – La rinnovata piazza, cuore della città, il 17 luglio sarà la cornice di Fotofonia summer. Brava gente, con i concerti di Ensi e Nerone live e la partecipazione del collettivo Cult & Gfu x Wave.

L’album Brava Gente uscito a giugno 2023 ha riunito i due musicisti per un mix di brani fortissimi e feat di livello, come Fabri Fibra o Jake la furia. Ensi (classe 1985) e Nerone (classe 1991), tra i più grandi freestyler Italiani, hanno raccolto di nuovo tutti gli amanti del rap old school con ottimi risultati live in tutta Italia.

Cult è un progetto che ha preso vita nel 2022 da una stretta collaborazione tra la cooperativa sociale “Giro del cielo” e artisti locali attivi nella città di Reggio Emilia. Un movimento nato dal basso, che punta a diventare icona per le nuove generazioni, un gruppo di teste che usa la parola, la musica, le immagini per dare un volto concreto ai loro pensieri.

CHIOSTRI DI SAN DOMENICO – La raccolta dimensione dei Chiostri di San Domenico torna a Restate per accogliere Musicae Civitas, densa rassegna di concerti estivi del Conservatorio Peri-Merulo. I concerti si terranno in giugno e luglio alle ore 19, alla Sala delle Carrozze-Chiostro Morris.

Il 20 giugno, L’Ensemble di flauti del Conservatorio Peri-Merulo diretto da Giovanni Mareggini interpreta musiche di Merulo, Haendel, Rossini, Gershwin e Pärt; il 25 giugno concerto per pianoforte e percussioni con musiche di Nyman, Ligeti, Kourliandski e Liebermann, diretto da Simone Beneventi con Sofia Parrinelli al pianoforte e, alle percussioni, Pietro Camminati, Andrea Codazzi, Gioele Conti, Alice Felisi, Roberto Fontanella, Riccardo Fontanesi, Giuseppe Leonardis, Angelica Meggiato, Giovanni Pietri.

Il 28 giugno è in programma “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, a cura del Corso di Arte scenica del Conservatorio, mentre il 2 luglio sarà la volta dell’Ensemble Barocco del Conservatorio Peri-Merulo, che presenterà musiche di Valentini, Haendel e Bach.

Il 5 luglio si esibirà l’Ensemble del Conservatorio Lucio Compiani di Mantova e, infine, il 9 luglio l’Ensemble del laboratorio di musica contemporanea del Conservatorio Peri – Merulo presenterà lo spettacolo “Nuove creatività, altri mondi sonori”, con musiche degli studenti del corso di Composizione.

PALAZZO DA MOSTO – La splendida dimora rinascimentale ospita anche per Restate 2024 la rassegna di poesia Vola Alta Parola a cura di Guido Monti. Gli appuntamenti sono alle 21,30.

Il 28 giugno Stefano Dal Bianco (Padova, 1961) legge dal suo ultimo libro, Paradiso (Garzanti editore, 2024) e dialoga con Francesco Napoli.

Il 5 luglio Umberto Fiori (Sarzana, 1949) legge dal suo ultimo libro Autoritratto automatico (Garzanti, 2023) e dialoga con Guido Monti. A seguire secondo concorso poesia Vola alta parola per ragazze e ragazzi delle scuole superiori ed università. Lettura e premiazione dei tre migliori scritti.

Il 12 luglio, Silvia Bre (Milano, 1953) legge dal suo ultimo libro Le campane (Einaudi, 2022) e dialoga con Alberto Bertoni. Infine, il 19 luglio Alba Donati (Lucca, 1960) legge dal libro Tu, paesaggio dell’infanzia. Tutte le poesie (1997-2018) (La nave di Teseo, 2018) e dialoga con Mario Baudino. Altre due date della rassegna (il 29 giugno e il 20 settembre) si tengono a Castenovo ne’ Monti. La rassegna Vola alta Parola è prodotta grazie al contributo dello Studio Legale Associato Ghidorzi E Chiarenza, di Coop. 3.0 e Librerie Coop.

Anche quest’anno Palazzo da Mosto ospiterà due concerti del Festival dei pianisti italiani. Il 10 luglio “Libertango! Omaggio a Piazzolla” con Fabio Furia (bandoneon) e Marco Schirru (pianoforte) e, il 25 luglio, “Le vie del romanticismo pianistico” con Antonio di Cristofano al pianoforte e musiche di Liszt, Berg e Chopin.

SPAZIO GERRA – La casa estiva del jazz si riconferma lo Spazio Gerra con la sua atmosfera contemporanea e il suo giardino, aperto dove un tempo si trovavano gli orti di Santa Chiara. Il cartellone Un giro (non solo) di jazz, con inizio spettacoli alle 21.30, si apre il 20 giugno con Gigi Cifarelli, uno dei chitarristi più celebri del panorama musicale italiano, accompagnato da Matteo Frigerio (batteria) e Yazan Greselin (organo hammond). tra Jazz, funky e soul.

Il 27 giugno Stefania Rava Trio presenta Love songs, l’amore nelle canzoni, con Stefania Rava (voce), Stefano Carrara (contrabbasso) e Luca Savazzi (piano). Il 4 luglio largo ai ritmi funky e soul con “Dejablues”, con Massimo Colla (chitarra), Francesco Mantovani (piano elettrico), Paolo Decaroli (batteria), Nicola Ibatici (basso) e Camilla De Lellis (voce).

L’11 luglio Omar Pedrini sarà il protagonista del reading musicale “Cane sciolto”, accompagnato da Fedrrico Scarioni (voce e chitarra), per una serata tra musica e letteratura. Infine, il 18 luglio Closing party Sg Dj selecters, guest Silvia Olari: festa di chiusura per i 10 anni della rassegna Un giro (non solo) di jazz, in cui si alterneranno performance vocali con Silvia Olari e i DJ set di Waku Seo, Alfredo Miti e altri ospiti.

CINEMA TRA ARENA E PIAZZA – Anche quest’anno Restate propone una variegata programmazione cinematografica. Oltre al ricco cartellone di film d’essai ma non solo – dal 12 giugno al 2 settembre – in Arena Stalloni ritroveremo le due rassegne divenute ormai ‘classiche: Cinema sotto le stelle e Accadde domani (organizzate da Ufficio Cinema comunale in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Fice Emilia-Romagna) che prevede la partecipazione, fra gli ospiti, dei registi Michele Riondino, Giorgio Diritti e Riccardo Milani.

Gli appuntamenti di Cinema sotto le stelle saranno dodici, tra cinema classico riproposto nella versione restaurata e alcuni titoli di film prodotti e realizzati nella nostra regione. Fulcro della rassegna saranno le tre serate del cinema in piazza Prampolini dove saranno proposti: Ennio di Giuseppe Tornatore (16 luglio), Per un pugno di dollari di Sergio Leone (23 luglio) e Matrimonio all’italiana di Vittorio de Sica (30 luglio). Cinema sotto le stelle continuerà con altre sei serate in cui saranno proposti restauri di film di generi differenti e pellicole girate sul territorio regionale, tra cui: The Dreamers – I sognatori di Bernardo Bertolucci (6 agosto), Il cacciatore di Michael Cimino (10 luglio) e Buena vista social club di Wim Wenders (2 luglio), Il vento soffia dove vuole di Marco Righi (18 giugno), Kissing Gorbaciov di A. Paco Mariani e L. D’Alife (25 giugno), Flora di M. De Polo (26 agosto) e Io e il secco di G. Santoni (27 agosto). In caso di pioggia, le 12 proiezioni di ‘Cinema sotto le stelle’ sono annullate, mentre gli appuntamenti con i registi previsti per la rassegna ‘Accadde domani’ si terranno al cinema Rosebud.

MUSEI CIVICI – La rete dei Musei Civici propone mostre, visite guidate e altre iniziative culturali nelle sue diverse sedi.

A Palazzo dei Musei sarà possibile visitare, fino al 2 marzo 2025, la mostra Luigi Ghirri. Zone di passaggio a cura di Ilaria Campioli, promossa dal Comune di Reggio Emilia (Musei Civici, Biblioteca Panizzi) in collaborazione con Archivio Eredi Luigi Ghirri; realizzata grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, con il contributo Art Bonus di Iren.

La mostra propone una riflessione sul buio con l’obiettivo di raccontare l’importante valore che questo riveste nell’immaginario collettivo. Punto di partenza sono le numerose opere di ambientazione notturna che Luigi Ghirri ha realizzato nel corso della sua produzione. Sono i luoghi “illuminati in maniera provvisoria, o gli spazi che vivono una loro discreta semioscurità e che solo temporaneamente diventano luminosi in maniera festosamente provvisoria”, in cui si attiva una lettura alternativa del reale. Per Ghirri sono quindi i bagliori, i lampi, le piccole intermittenze come quelle delle lucciole ad esprimere le migliori modalità di illuminazione poiché mantengono intatta la percezione del buio, preservandone le zone d’ombra.

Fino al 29 settembre sarà visitabile anche la mostra Passaggi notturni a cura di Silvia Chicchi, promossa dal Comune di Reggio Emilia/Musei Civici In collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Un percorso che documenta il mondo notturno di molte specie animali al calare del buio, quando prede e predatori escono dai propri ripari per nutrirsi e cacciare, i sensi affinati per muoversi nell’oscurità.

Lo studio condotto negli ultimi trent’anni dal personale dell’attuale Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, finalizzato a documentare anche tramite il fototrappolaggio il ritorno e l’espansione dal crinale alla pianura del lupo, ha consentito l’acquisizione di migliaia di filmati che documentano, anche a breve distanza dalle luci della città, l’attiva presenza di lupi, cinghiali, tassi, volpi, istrici, aprendo lo sguardo su una notte ricca di ‘passaggi’.

Visite guidate

al Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Museo del Tricolore, Museo di storia della Psichiatria-Campus San Lazzaro e Mauriziano. A cura di Coop. Socioculturale. Costo 5 euro, minimo 7 partecipanti. O forfettari 35 euro sotto 7 partecipanti. Prenotazione consigliata.

Visite guidate alla mostra “Luigi Ghirri. Zone di passaggio”. Giugno, luglio e agosto: ogni sabato ore 11.

Visita guidata alle collezioni storiche del museo e agli allestimenti curati da Italo Rota al Palazzo dei Musei. Dal martedì alla domenica su prenotazione.

Galleria Parmeggiani. Giugno, luglio e agosto: ogni sabato e domenica, ore 11.

Museo del Tricolore. Giugno, luglio e agosto: ogni sabato ore 16 e ogni domenica ore 11, alle stesse condizioni di cui sopra.

Museo di storia della Psichiatria. Giugno, luglio e agosto: ogni domenica ore 16.

Passeggiata al San Lazzaro. 20 e 27 giugno, 11 e 15 luglio, 1 e 29 agosto, ore 20.30. A cura di coop Socioculturale.

Mauriziano. Giugno, luglio e agosto: ogni sabato e domenica, ore 16.

Mirabili Stanze. Visite teatrali a cura di Teatro del Cigno

Gratuito, prenotazione consigliata, posti limitati.

Visite teatrali al Museo del Tricolore: domenica 22 settembre, ore 17 e 18.

Visite teatrali al Museo della Psichiatria: venerdì 26 luglio e venerdì 2 agosto, ore 18 e 19.

Visite teatrali al Mauriziano: domenica 8 settembre, ore 17 e 18.

ALTRI EVENTI – Silenziose presenze. Palazzo dei Musei, Parco del Popolo e Oasi di Bianello. Ciclo di incontri alla scoperta della fauna notturna, a cura di Silvia Chicchi. In collaborazione con Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Oasi Bianello – Lipu Odv, Oasi Celestina – Lipu Odv, 5 e 12 luglio, 6 Settembre ore 21.

Torna anche nell’estate 2024 la rassegna “Il Museo dei ragazzi”, con esperienze e laboratori pensati per bambini e ragazzi, insieme alle famiglie.

A Palazzo dei Musei si parte il 22 giugno, dalle 21 alle 9 del mattino, con Buonanotte al Museo, un’intera notte fra le collezioni. Il 3 luglio, alle 21, è in programma Notti d’estate, boschi di storie, letture a cura delle volontarie e dei volontari Nati per Leggere. Il 17 luglio (ore 21), infine, è in programma Chi ha paura del buio? Storie per bambini e bambine coraggiosi, letture a cura delle volontarie e dei volontari Nati per Leggere.

Per bambini e famiglie, al Mauriziano, l’8 settembre alle ore 16 si tiene Furiose interazioni, esperienza digitale per bambini e famiglie.

BIBLIOTECHE – Le proposte delle Biblioteche municipali – Panizzi e decentrate nei quartieri – contribuiscono a rendere interessante il programma di Restate 2024, con eventi affascinanti anche per i più piccoli.

Alla Biblioteca Panizzi, prosegue fino al 14 settembre la mostra La Collezione di Linea di confine a Reggio Emilia. Paola De Pietri, Walter Niedermayr, Parco casse d’espansione del fiume Secchia 1994-1997, a cura di William Guerrieri, Monica Leoni, Elisabeth Sciarretta. In collaborazione con Linea di Confine per la fotografia contemporanea, Rubiera.

Il 4 luglio, inoltre, nella sala del Planisfero alle ore 17.30 si svolge Welcome stories, talk con gli autori di Questo albergo e’ una casa con Barbara Cagni, Sergio Kraisky, Loredana Lipperini e Sabrina Ragucci. In dialogo con Saverio Migliari – Resto del Carlino. Un progetto di Piergiorgio Paterlini, a cura di Fondazione Palazzo Magnani, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.

E ancora, il 25 giugno e il 2, 9 e 16 luglio (ore 21.30), Piccoli incanti notturni, apertura straordinaria della biblioteca con eventi e narrazioni per bambini e famiglie.

Per tutta l’estate si svolgono inoltre gli appuntamenti del calendario “Estate Junior”, promossi dalle Biblioteche presso le loro sedi o in alcuni spazi versi e pensati per bambini e ragazzi dai tre anni. Tra questi: Spazio culturale Orologio, 20 giugno, 4 e 16 luglio; Parco delle Caprette, 21 giugno; Campo di Marte (Casetta), 22 giugno, 4 e 20 luglio; Biblioteca Santa Croce, 24 giugno, 8 luglio, 7 e 9 settembre; Biblioteca Rosta Nuova, 24 giugno, 3 e 25 luglio, 7, 13, 22 e 29 agosto; Centro vaccinale – Padiglione Bertolani, 29 giugno; Biblioteca San Pellegrino, 2, 13, 16 e 23 luglio, 7, 20 e 28 agosto, 6 e 14 settembre; Ca’ Reggio – Piazza Domenica Secchi, 18 luglio.

Il 6 settembre (ore 16.30), infine, alla Biblioteca San Pellegrino è in programma l’iniziativa “Mail art – Progetto di arte pubblica”, con letture nel bosco (narrazione con Paola Zappettini e laboratorio di cartoline artistiche), a cura dei Laboratori del Centro si Salute mentale con Stefania Carpena e Matilde Savino. L’iniziativa, che si inserisce nel programma di avvicinamento alla XiX Settimana della salute mentale, è per bambini dai 6 anni.

Il programma potrà subire variazioni. Per aggiornamenti eventi.comune.re.it

IN CENTRO STORICO, NELLE VILLE E NEI QUARTIERI

Anche quest’anno, con la bella stagione, i quartieri della città si animano con un ricco cartellone di iniziative che si inseriscono nel programma di Restate2024 per animare l’estate dei reggiani in modo diffuso da maggio fino a ottobre.

Protagonisti sono i cartelloni estivi di Villa Levi, Palazzo Vecchio al Mauriziano, il parco “Le Ginestre”, il Giardino di Gabrina e, da quest’anno, il Parco del Legno di via Cecati. Questi luoghi – oltre ad essere importanti polarità urbane – sono stati oggetto di progetti collaborativi nell’ambito del progetto “Qua_quartiere bene comune” e sono stati restituiti alla città grazie alla collaborazione con i cittadini, diventando vere e proprie sedi di progettazione condivisa tra Amministrazione e soggetti partner coinvolti. Questo lavoro ha quindi permesso la creazione di attività pensate “su misura” per gli spazi e i quartieri in cui si inseriscono.

Questi 5 luoghi sono molto diversi tra di loro anche se tutti rimandano al tema dell’ambiente e del verde come valore in sé e come infrastruttura in grado di abilitare risorse e attività sociali importanti per la qualità della vita. Hanno sviluppato, nel corso di questi anni di collaborazione, un modello sperimentale di gestione collaborativa dei luoghi, condividendo quindi le sfide della progettazione culturale e dell’animazione ambientale come fattori chiave per i relativi quartieri e per l’intera città. I gruppi di gestione sono caratterizzati da realtà molteplici e con differenti vocazioni ma, grazie alla co-gestione, hanno saputo ibridare la loro proposta, offrendo così soluzioni e attività inedite. Nel corso degli anni hanno trovato ciascuno la propria cifra identificativa e fidelizzato un proprio pubblico. Al netto di quelli di quest’anno non ancora disponibili, i dati di attività e di gradimento del pubblico hanno dato ragione a questa sperimentazione: oltre 440 iniziative per 56.000 utenti sono i risultati di questo progetto che ha promosso l’uso temporaneo di luoghi grazie all’attivazione di gestioni collaborative come modello di intervento per le rigenerazioni urbane di piccola scala.

Oltre agli eventi che si svolgeranno in questi cinque luoghi, saranno tante le iniziative che animeranno l’estate dei quartieri reggiani, dalle attività delle Case di Quartiere, alle tante iniziative e progetti sviluppati con le associazioni sul territorio.

UN’ESTATE QUA 2024 – Benessere, cultura, intrattenimento, sport e natura sono i temi ispirano e legano le diverse iniziative.

A Villa Levi si parte con Birrette in Villa il 21, 22 e 23 giugno, festival che è ormai alla sua terza edizione e che ospiterà alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani, provenienti da diverse regioni, accompagnati da stand gastronomici, musica e spettacolo. Il giovedì sarà la serata dedicata ai più giovani con The Break – il giovedì universitario a Villa Levi (27 giugno, 4, 11, 18; luglio; 29 agosto, 5, 12; 19 settembre). La musica accompagnerà anche i Pic-Nic elettronici (29 giugno, 31 agosto, 14 settembre).

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti dedicati alla danza popolare a cura di Terra di Danza con Tè Danzanti in Villa in stile Jane Austen (16 giugno, 14 luglio, 18 agosto, 15 settembre) e le musiche e i sapori dalla Grecia con A cena con Zorba (3 luglio, 7 agosto, 4, 22 settembre). Come ogni anno sono confermati anche gli appuntamenti di Yoga e Qi Gong a cura di Uisp (29 giugno, 7, 14, 21, 28 settembre) e le visite guidate alla Villa (14 luglio, 15 settembre).

Gli eventi estivi a Villa Levi sono realizzati in collaborazione con: Villa Levi ets, Coviolo in Festa, Teatro del Cigno aps, Teatro dell’Orsa aps, Uisp Reggio Emilia, Terra di Danza asd, Wwf Emilia Centrale, Arcieri della Luce asd, Reggio Emilia Astronomia.

L’estate al Mauriziano sarà ricca di attività dedicate all’arte e allo spettacolo. Si parte con i Giovedì al Mau a cura di Teatro del Cigno che intratterranno il pubblico ogni giovedì sera nel cortile di Palazzo Vecchio con la messa in scena di piccoli spettacoli e commedie (20, 27 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio, 12, 19, 26 settembre). Il 22 giugno sarà una giornata interamente dedicata al benessere e all’armonia con Le relazioni che sostengono a cura di Radici del Cielo. La rassegna teatrale prosegue con Baccanti di Euripide (6,7,8 luglio), American Blues (20, 21 luglio) e Onirico Festival (23, 30 giugno, 13 luglio) che andranno in scena nella splendida cornice del parco e vedranno numerose proposte a cura di Teatro del Cigno, Teatro dell’Orsa e Accademia di Quartiere.

Le domeniche di Orlando Festoso ospiteranno bambini e famiglie in Asineria con feste dedicate alle attività all’aria aperta (15 settembre, 6, 27 ottobre). L’8 settembre si festeggerà il 550° compleanno di Ludovico Ariosto con Ariostesca, una grande festa del quartiere con mercatini artigianali, enogastronomia e tanta musica e spettacolo.

Gli eventi estivi al Mauriziano sono realizzati in collaborazione con: Il Mauriziano aps, Teatro del cigno aps, Asineria Asini di Reggio Emilia, Radici del Cielo aps, Teatro dell’Orsa aps, scout Cngei di Reggio Emilia aps, Mondoattivo aps, Api libere soc. agr., Accademia di quartiere aps, Confraternita dell’aceto balsamico tradizionale.

Al Parco le Ginestre un programma di iniziative che sono ormai un appuntamento fisso nel quartiere di Rivalta. Si parte sabato 22 giugno con La rugiada di San Giovanni, la tradizionale tortellata accompagnata da laboratori e spettacoli a cura di Inseme per Rivalta, Arci Picnic e 5T. Il 10 agosto il consueto appuntamento della notte di San Lorenzo con Gran Galà sotto le stelle. Il 14 e 15 settembre si terrà l’evento Munn – Yozakura con la collaborazione di Mo.Ma aps che vedrà il parco allestito con suggestivi giochi di luce, accompagnati da musica e buon cibo. Chiude il cartellone il 22 settembre Assaggi e paesaggi, iniziativa a carattere enogastronomico in collaborazione con Campagna Amica. Non mancheranno anche tanti incontri di movimento e benessere in natura con yoga, ginnastica, meditazione e stretching ogni lunedì, martedì, giovedì e domenica per tutta l’estate.

Gli eventi estivi al parco Le Ginestre sono realizzati in collaborazione con: associazione Insieme per Rivalta, Circolo Arci Picnic! Aps, Il Passo oltre lo Specchio aps, Associazione 5T.

Il Giardino di Gabrina ospiterà tanti appuntamenti, in particolare laboratori teatrali (22 giugno, 1, 28, 29 settembre) e atelier artistici (20, 26 giugno, 10 luglio, 8 settembre), per vivere al meglio il luogo attraverso strumenti e diverse forme d’arte; verranno inoltre organizzate attività legate all’orto officinale per conoscere meglio le proprietà delle erbe e imparare a creare un orto in spazi limitati e non convenzionali, oltre a esplorazioni naturalistiche nel contesto paesaggistico del parco delle Acque Chiare in cui questo progetto è inserito (23, 30 giugno, 10, 14, 17, 22, 24 settembre). Non mancheranno inoltre tante attività rivolte al benessere della persona (21, 28 Giugno, 6, 13, 20, 27 Settembre).

Gli eventi estivi al Giardino di Gabrina sono realizzati in collaborazione con: Associazione Gramigna e Associazione L’Indaco.

Infine il Parco del Legno ospiterà la rassegna I Mercoledì Ribelli curata insieme da tutto il gruppo di progetto che inviterà i cittadini ogni mercoledì a riscoprire e vivere la natura di questo parco rustico e stare in compagnia proponendo tanti appuntamenti di musica, cinema, atelier artistici e dibattiti che avranno come filo conduttore il tema dell’ambiente e della sostenibilità (26 giugno, 3, 10, 17, 24, 31 luglio, 28 agosto, 4, 11, 18 settembre). Tanti saranno anche gli appuntamenti di yoga e ginnastica dolce nel parco a cura di Uisp e Legambiente (26, 30 giugno, 3, 7, 10, 17, 21 luglio, 4, 11, 18, 25 settembre). Il parco ospiterà il 19 settembre un appuntamento del Festival PoetaTerra con Giulietta e Romeo a cura di Teatro dell’Orsa. Si chiuderà il 28 e 29 settembre con la seconda edizione della Festa Silvano Urbano.

Gli eventi estivi al Parco del Legno sono realizzati in collaborazione con: Teatro dell’Orsa aps, Fiori Ribelli snc, Coop. Soc. Rigenera, Officina Natura Maestra, Legambiente Reggio Emilia odv, Nido d’Infanzia Rodari, Uisp Reggio Emilia aps, Coop. Soc. La Vigna, Bioserra Beretti.

NEL CUORE DELL’ESTATE –Torna il calendario di appuntamenti ed eventi in centro storico ‘Nel cuore dell’estate”, per riscoprire uno stare insieme “a misura di persona” che mette al centro le relazioni sociali: dal ballo ai giochi per bambini, dallo sport ai “grilli” a pedali per i più piccoli.

Piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria, il parco del Popolo e piazza Prampolini faranno da scenografia a eventi che hanno come obiettivo quello di rinsaldare il legame dei cittadini con il proprio centro storico e offrire, allo stesso tempo, una significativa opportunità alle attività produttive, in particolare quelle commerciali, chiamate a rendere accogliente e “aperta” la città.

Dopo 12 anni, torna in centro storico a Reggio Emilia il concerto ‘Yoga Radio Bruno estate’, attesissimo appuntamento con le hit e gli artisti dell’estate che si terrà martedì 25 giugno in piazza della Vittoria che promette di diventare l’evento clou della stagione estiva reggiana. Si tratta della prima data in Emilia-Romagna, in cui si alterneranno sul palco i big della stagione estiva per uno spettacolo che richiamerà in città migliaia di persone.

Proseguono in piazza della Vittoria I Mercoledì al parco (26 giugno e 3 luglio): per l’occasione si potrà mangiare sotto le stelle, far giocare i bambini sugli amati “grilli tricicli”, che torneranno in piazza, e assistere ogni sera a uno spettacolo diverso. Il 26 giugno sarà protagonista la danza con Progetto Danza, mentre il 3 luglio ci saranno la Camminata Metabolica su piazza della Vittoria, mentre su Piazza Martiri del 7 luglio di ballerà con il Barrio de Tango.

Musica, ballo, sport e la possibilità di stare all’aperto sono gli ingredienti di questi appuntamenti, che puntano ad animare in modo “leggero” il cuore verde della città. Tutti gli eventi inizieranno in tardo pomeriggio per concludersi alle 23.

Saranno presenti i fotografi di CNA Comunicazione che saranno sul set di “Scatta la zampa” un’occasione per fare una foto d’autore al vostro amico peloso.

Il 21 giugno, in piazza Prampolini – in occasione del solstizio d’estate – torna la Festa della musica: appuntamento con i dj per ballare sotto le stelle, per farsi trasportare dalla magia del ballo e cogliere una fra le tante occasioni di trascorrere una serata estiva in centro storico. Si comincia alle 19, ora dell’aperitivo, e si chiude alle 23.30 in nome del rock.

Tre dj e selector radiofonici per cinque ore di musica per muovere i piedi, che coprono diverse epoche. Si parte con Mirko Colombo, voce storica di Mondoradio Rock Station, K Rock e di innumerevoli serate al Ritz e al Corallo, che presenta un set che parte da lontano ma arriva molto vicino. Conduttore molto apprezzato dallo “zoccolo duro” rockettaro, Mirko é da sempre un mattatore della scena.

Si prosegue con Alessandro “Gando” Gandino, giornalista musicale anche lui squadra K Rock, che rappresenta il fronte inglese con un set che dal brit – pop sconfina nel Northern Soul e al trip-hop.

Poi la musica passa a Marco Casarini, il più giovane dei tre, giá protagonista nei locali della bassa con un set che va dai novanta ai giorni nostri. Insomma “It’s only rock and roll, but I like it”.

Ancora piazza della Vittoria sarà protagonista, il 22 giugno, di Sapori di stelle, la cena in bianco, che quest’anno avrà come filo conduttore “Sogno di una notte di mezza estate”.

La formula scelta è quella della cena conviviale e popolare, con un unico codice cromatico, il bianco, ma lascia spazio alla fantasia e alla creatività dei partecipanti che si potranno sbizzarrire negli allestimenti e negli addobbi delle proprie tavole di bianco vestite, oppure nei “sapori” che decideranno di portare in tavola, ispirandosi al capolavoro shakespeariano. L’evento è gratuito, ma occorre prenotare il proprio tavolo su Eventbrite.

Gli ospiti troveranno i tavoli già posizionati e saranno chiamati ad allestirli portandosi da casa tutto l’occorrente: dalla tovaglia bianca alle stoviglie, ma anche decorazioni e quanto si possa immaginare per creare il “tavolo più elegante” e quello “più creativo”. La serata sarà animata dalla performance Moonlight, spettacolo itinerante su trampoli.

Il 6 luglio piazza Prampolini si trasforma, a partire dalle 21, in una grande balera con Vai liscio!: un evento che vede la collaborazione tra il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna, con la partecipazione di orchestre provenienti da tutto il territorio regionale. In piazza sarà installata una vera e propria pista da ballo, mentre sul palco saliranno 4 orchestre di liscio: Officina del Battagliero, Concerto a fiato L’Usignolo, I Violini di Santa Vittoria e l’Orchestra La Storia di Romagna.

Il progetto Vai liscio è promosso dalla Regione Emilia Romagna, coordinato da Ater in collaborazione con la Fondazione Entroterre, organizzato dal Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani e sostenuto da Rekeep spa. La serata rientra nel progetto regionale “VAI Liscio!” che punta al riconoscimento del ballo, che rappresenta un valore fortemente identitario del nostro territorio, come patrimonio immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco.

Gli appuntamenti di Reggio “Nel cuore dell’estate” si chiudono domenica 7 luglio con il recupero di una serata dell’evento “Piazza Vittoria Live”, rinviato per il maltempo, che vedrà salire sul palco di piazza Prampolini alle ore 21.30 “Little Taver and His Crazy Alligators – Special guest: Ape Regina Drag Queen”.

ESTATE POPOLARE – Da giugno a settembre spettacoli, spettacoli e laboratori nei quartieri di Reggio Emilia Spettacoli, laboratori creativi, narrazioni e giochi. Questo e molto altro è Estate popolare, il cartellone di appuntamenti a cielo aperto che anima i cortili, le piazze e i parchi di 14 quartieri di Reggio Emilia con oltre cento attività da giugno a settembre. Una proposta di Acer e Comune di Reggio Emilia – Assessorato alla Casa, con la collaborazione delle associazioni culturali che operano sul territorio cittadino.

Le attività

Bagno Mirandola. Gli spettacoli delle compagnie Rasoterra Circo e Andrea Farnetani, il parco giochi in legno di Officina Clandestina e il laboratorio narrante “Un capitolo tira l’altro”

A cura di Dinamico Festival e Galline Volanti

Giovedì 27 giugno e 1 agosto, Quartiere Pieve – Parco della Mirandola

“Un capitolo tira l’altro”: 4, 11, 18, 25 luglio

Circo sotto casa. Laboratori di giocoleria, clown ed equilibrismo e spettacoli di circo contemporaneo, a cura di Compagnia del Buco

Quartieri: Compagnoni, Fenulli, Gardenia, Rione Don Borghi, Santa Croce, Villaggio Stranieri Laboratori: 25, 26, 28 giugno, 28, 28, 30, 31 luglio, 26, 27, 28, 29 agosto

Spettacoli: 29 giugno “Gas”, 19 luglio “Circus Cabaret”, 2 agosto “Doors”, 29 agosto “Click”

Long Playing. Festival itinerante di musiche da banda e film sotto le stelle con il Cinemobile, piccolo cinema resistente, a cura di Arci Reggio Emilia.

Quartieri: Compagnoni, Villa Sesso, Villaggio Foscato

Concerti itineranti: 22 giugno Banda di Santa Vittoria, 20 luglio Banda di Montefiorino, 31 agosto Proiezioni: 3 Settembre “Un altro giro”, 4 settembre “I pionieri”, 6 settembre “Il capo perfetto”.

Divino Urbano. Palestra di pensiero in movimento per under 25 tra danza urbana, trap e urban art, a cura di Associazione culturale Cinqueminuti e Natiscalzi Dt

Quartieri: Pieve, Via Compagnoni, Quartiere Stazione, Villaggio Stranieri

Spettacoli: 10 luglio “Eves”, 16 luglio “Divino”, 24 luglio “Dreaming Costa Rica” “Abitare Sottoponte” (residenze artistiche): dall’8 al 23 luglio “Divino Urban Dance”: 27 Giugno, 4, 11, 18, 25 luglio “Divino Urban Art”: 12-13 e 19-20 luglio

Il cerchio nel mondo. Animazioni teatrali, narrazioni e laboratori creativi, a cura di Teatro dell’Orsa Quartieri: Rione Don Borghi, Villaggio Catellani, Villa Sesso, Piazza San Zenone, Quartiere Stazione, Via Roma

“Bottega Rodari”: 1-5 luglio; “Rodari in valigia”: 19 Luglio; “Carosello”: 3 Settembre; “Un brutto anatroccolo”: 10 Settembre; “Il gigante egoista”: 11 Settembre.

Laboratori creativi: 30 luglio “Storie a pedali”, 27 agosto “Postini clandestini”, 28 Agosto “Tam Tam”

Ridi-segno il mio quartiere. Spettacoli, animazioni teatrali e laboratori di disegno, fumetto e creatività, a cura di Circolo Arci Picnic! e Associazione culturale 5T

Quartieri: Fenulli, Quartiere stazione, Rione Don Borghi, Santa Croce, Villaggio Foscato, Villaggio Stranieri

Spettacoli: 24 Luglio Compagnia La Fabiola, 30 Agosto Matteo Curatella, 8 Settembre Michele Cafaggi

Laboratori creativi: 24 Giugno “Ricettario illustrato di quartiere”, dal 2 Settembre “Sottoponte Poster Art”, dal 5 Settembre “Un quartiere molto colorato”

Tutte le iniziative di Estate popolare sono gratuite e ad accesso libero. La programmazione può subire variazioni. Calendario aggiornato su www.estatepopolare.it

INFO – Per informazioni su Restate 2024 https://eventi.comune.re.it/restate2024/

Per eventi ai Chiostri di San Pietro e Palazzo Da Mosto:

Fondazione Palazzo Magnani

0522 444446 – info@palazzomagnani.it

I biglietti per gli spettacoli in programma ai Chiostri di San Pietro sono disponibili:

online su: www.vivaticket.it

alla biglietteria del Teatro Municipale Valli (piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7)

da lunedì a sabato: ore 9.30-12.30, martedì e mercoledì: ore 17-19

Prenotazioni telefoniche: 0522 458854 (lunedì e giovedì ore 14-17)

www.iteatri.re.it – biglietteria@iteatri.re.it

alla biglietteria ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro, 44/c)

Nelle sere di spettacolo, a partire da un’ora prima.