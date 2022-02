Reggio. Pane, pace e lavoro va in piazza

Il movimento di Pane Pace Lavoro organizza per domenica, 20 febbraio 2022, alle ore 12.00, una manifestazione in Piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia.

Il PPL, mai estraneo agli accadimenti locali, nazionali e internazionali e da anni impegnato nella vita politica e sociale della nostra città, si radunerà in centro città per proporre una lettura dei recenti fatti politici nazionali e internazionali:

Di fronte alle ultime minacce di scatenare una guerra tra i popoli, non possiamo continuare ad essere indifferenti, ma vogliamo dire basta alle violenze tra gli uomini e iniziare, ciascuno responsabilmente dalla propria realtà, a costruire insieme compagnie di amicizia e pace.

Nel richiedere la gentile pubblicazione della notizia e nell’invitare tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, si allega in proposito il volantino della manifestazione e si indicano in calce i riferimenti per ogni eventuale ulteriore informazione e contatto.