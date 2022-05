Discoteca Arci Tunnel, concerto con bandiere delle Brigate rosse e riferimenti al delitto Moro (video)

Reggio Emilia Identitaria, un movimento di destra e sovranista, sulla propria pagina Facebook denuncia che il 1° maggio scorso nella “nota discoteca Arci Il Tunnel di Reggio Emilia è andata in scena una indegna performance di un gruppetto di adolescenti che si autodefiniscono “trapper brigatisti”.

Questi musicanti d’avanguardia, la banda “musicale” P38 hanno proposto come scenografia questo omaggio ai “padri nobili” degli Anni di piombo, a cui molti di loro non a caso Reggio diede i natali. Alcuni dei partecipanti alla “Festa Dell’Unità comunista” (questo il nome della serata) però non ci sono stati e hanno segnalato quanto stava avvenendo per poi prenderne le dovute distanze”.

Ovviamente Reggio Emilia è una città molto sensibile alla sventura e tragedia degli Anni di piombo, visto che proprio nel cuore del suo centro storico, in via Emilia San Pietro, sotto i portici, sul finire degli anni Sessanta nacque il noto “appartamento”, luogo di incontro di molti ragazzi con la passione accesa per la politica, ma anche fucina di futuri brigatisti, tra i quali Alberto Franceschini, Prospero Gallinari, Fabrizio Pelli e Roberto Ognibene, solo per citare alcuni dei nomi che divennero tristemente noti e sinonimo di morte e sangue versato.

La band che si è esibita il primo maggio nel locale Arci Tunnel di via del Chionso, nell’ambito della Festa dell’Unità Comunista, è un gruppo rap di estrema sinistra che noto come “P38”, in una loro canzone, emergono inoltre macabri riferimenti allo statista e presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro, assassinato dai brigatisti nel 1978, il cui corpo venne ritrovato nel bagagliaio di una Renault rossa in via Caetani a Roma.

Continua il post di Reggio Emilia Identitaria: “La cittadinanza reggiana chiede una ferma condanna da parte dell’intera amministrazione comunale e la chiusura del locale che ha permesso un tale scempio, nella totale mancanza di rispetto verso i familiari dei caduti per mano brigatista”.

E conclude: “Solo nel novembre 2020 il sindaco Luca Vecchi fu vittima di una lettera minatoria da parte delle “nuove brigate rosse”, vicenda che alla data attuale ancora non è stata chiarita. Questo è l’ultimo di una lunga serie di sinistri cortocircuiti tra “compagni” di fronte i quali non si può altro fare che sorridere e compatire. È però giunta l’ora di passare dallo stracciamento delle vesti arcobaleno alle denunce e alle condanne, e che questi baby terroristi rossi e tutti i loro compari ricevano il chiaro messaggio che a Reggio non sono i benvenuti”.