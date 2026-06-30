Delitto Reggio, il Comune organizza una camminata in ricordo di Raffaele Stipa

Il Comune di Reggio Emilia ha organizzato una camminata in ricordo di Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yoghi ucciso a coltellate nel suo locale nella serata di lunedì.

L’iniziativa, denominata “Uniti contro la violenza”, è in programma nella serata di martedì 30 giugno, con ritrovo alle ore 20 al centro sociale Rosta Nuova di Reggio, in via Medaglia d’Oro della Resistenza: il corteo si incamminerà da lì per raggiungere la pizzeria Yoghi, il luogo in cui si è consumato il tragico delitto, dove è previsto un momento di raccoglimento “per testimoniare come comunità il nostro rifiuto di ogni forma di violenza”, spiega il sindaco Marco Massari.



Raffaele Stipa, 67 anni, era originario di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, in Sicilia, ma gestiva da vent’anni la pizzeria reggiana di via Gran Sasso d’Italia.

“Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare”, è l’appello di Massari: “La presenza di ciascuno sarà un segno di vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità, nel ricordo di Raffaele e per ribadire insieme il nostro impegno contro ogni forma di violenza”.