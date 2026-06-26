Reggio, si aggira in zona stazione con un taglierino: fermato e denunciato

È stato denunciato con l’accusa di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere il giovane di 26 anni di origine nordafricana, residente a Reggio Emilia, che nel pomeriggio di giovedì 25 giugno è stato fermato dai carabinieri nella zona della stazione ferroviaria storica ed è stato trovato in possesso di un taglierino lungo 19,5 centimetri – di cui 9 cm di lama.

Il ventiseienne è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce e dai colleghi della Squadra di intervento operativo del 4° Battaglione Veneto: alla richiesta di mostrare i documenti, il giovane si è fatto prendere da un’ansia apparentemente immotivata, che ha subito insospettito i militari.

Il motivo di tanta agitazione è diventato improvvisamente chiaro poco dopo, quando i carabinieri lo hanno perquisito, trovandogli addosso il taglierino, che è stato sottoposto a sequestro penale. Per il giovane, invece, è scattata una denuncia alla Procura di Reggio.