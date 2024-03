Reggio. Conad Centro Nord: il premio Liliano Boni a una studentessa di Marketing

Conad Centro Nord ha consegnato il primo dei due Premi di Studio alla Carriera “Liliano Boni” ad una studentessa della laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa di Unimore. Il Premio è stato istituito nel 2019 in memoria di uno dei più stimati dirigenti del gruppo distributivo, Liliano Boni, che è stato a lungo Direttore Commerciale e Marketing della società cooperativa.

Questa mattina in Aula Magna a Palazzo Dossetti, in occasione della seduta di laurea del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, è stato consegnato uno dei due premi alla carriera “Liliano Boni” messi a disposizione da Conad Centro Nord. Dalla collaborazione tra il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore e Conad Centro Nord è nato, nel 2019 il Premio “Liliano Boni” per ricordare il dirigente d’impresa, ex Direttore Commerciale e Marketing della società cooperativa, prematuramente scomparso nel luglio del 2018. Conad Centro Nord con questo riconoscimento, destinato a sostenere giovani iscritti all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, vuole rendere omaggio alla competenza del suo ex collega distintosi per le capacità con cui ha contribuito ad affermare sul mercato nazionale la moderna distribuzione organizzata tra dettaglianti.

Il Premio è stato assegnato ad una studentessa meritevole, Barbara Valentini, iscritta al terzo anno del corso di laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore, che ha confermato la volontà di proseguire gli studi con l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale di Unimore inerente all’area marketing. Il secondo Premio ancora vacante verrà destinato, con la stessa logica, allo studente o alla studentessa più meritevole delle prossime sessioni di laurea.

“Siamo onorati che Conad Centro Nord – dichiara il prof. Giovanni Verzellesi, Pro Rettore della sede Unimore di Reggio Emilia – un’azienda leader nel sistema della grande distribuzione che ha sede nel nostro territorio, abbia scelto di ricordare un suo manager attraverso questo premio che motiva ulteriormente i nostri giovani a studiare con profitto ed a proseguire gli studi con una laurea di secondo livello, che li faciliterà ancora di più nell’inserimento nel mondo del lavoro. Leggiamo questa iniziativa come un bel segnale che indica quanto l’Ateneo si sia radicato nel territorio e si sia consolidato, diventando riferimento per il sistema delle imprese che può attingere ad un numero di laureati sempre maggiore e, soprattutto, sempre più professionalizzati. Abbiamo bisogno di queste attestazioni di stima per la preparazione raggiunta dai nostri giovani laureati e anche per questo siamo molto grati alla società cooperativa. Mi auguro che un numero crescente di imprese comprendano il valore di iniziative come questa che sono di stimolo per i nostri iscritti”.

Il premio, di complessivi 10.000,00 euro distribuiti nell’arco del biennio del corso di studi magistrale, erogato in tre rate successive, consentirà di accompagnare i due studenti più meritevoli della laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa nel proseguimento del loro percorso di studio in Unimore. Al sostanzioso riconoscimento economico si aggiunge per i vincitori la possibilità di condurre un‘esperienza di tirocinio, da tre a sei mesi, presso la sede di Conad di Campegine (RE).

“Questa occasione è per noi sempre molto emozionante. Ci permette di ricordare la figura di un manager che non ha solo accompagnato e guidato la crescita di Conad Centro Nord, ma più in generale la storia della grande distribuzione italiana. Liliano Boni è sempre stato stimato da soci e collaboratori per la competenza, l’impegno e l’attaccamento all’azienda e ha sempre affrontato le sfide del mercato con uno sguardo proiettato al futuro” afferma Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord e continua: “La prima edizione del Premio ha permesso a due studentesse, Giulia Pazzarelli e Silvia Serpieri, di entrare come tirocinanti nella nostra azienda e, successivamente, assunte nella nostra azienda. Possiamo dunque ritenere questa collaborazione con l’Università Unimore, di successo”.

“Sono particolarmente grata– dichiara la prof Giovanna Galli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia – a Conad Centro Nord che, con questa seconda edizione dell’iniziativa, conferma la sua sensibilità e attenzione ai percorsi formativi dei giovani. Il premio prevede di sostenere studenti meritevoli che abbiano intrapreso un brillante percorso nella laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa e che intendano proseguire con la laurea magistrale. La formula del Premio offre ai vincitori, oltre ad un consistente sostegno economico, la possibilità di svolgere un tirocinio da tre a sei mesi nell’impresa. L’integrazione del percorso formativo universitario con un’esperienza sul campo altamente qualificante è l’ideale connubio per presentarsi sul mondo del lavoro con un profilo competitivo e completo. Ringrazio i dirigenti di Conad Centro Nord e il prof. Roberto Ravazzoni del Dipartimento per l’impegno dedicato a questa collaborazione e per aver pensato agli studenti del nostro Dipartimento”.

La selezione dei candidati avviene sulla base del merito, attingendo direttamente le informazioni presenti nella banca dati Esse3, il sistema informativo che gestisce la carriera degli studenti di Unimore, tenendo conto della media ponderata dei voti di ammissione alla tesi di laurea.

Liliano Boni è’ stato a lungo Direttore Commerciale – Marketing di Conad Centro Nord, una delle cinque Cooperative associate al Consorzio Conad. Ha iniziato la sua attività nel mondo Conad negli anni ’70 divenendo un interlocutore di primo piano nell’ambito della distribuzione alimentare per la sua grande conoscenza del mercato e del sistema produttivo. Ha vissuto in prima persona l’evoluzione delle Cooperative Conad, da semplici gruppi d’acquisto ad aziende complesse, con dimensioni e giro d’affari tipici della distribuzione moderna. E’ scomparso nel luglio 2018.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti- leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 293 punti vendita (oltre 293 mila mq di superficie complessiva). La quota di mercato Conad sul territorio è del 7,6 %. Conad Centro Nord ha chiuso il 2023 con un fatturato della rete di vendita di oltre 2,08 miliardi di euro, frutto dell’attività di 342 imprenditori associati e oltre 7.500 dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.