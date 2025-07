Reggio. Cambiare nome a “Viale città di Cutro”, il Comune prende tempo ma non dice no

Il Comune di Reggio sta prendendo tempo ma non ha chiuso a priori all’ipotesi di cambiare il nome del viale intitolato dal 2009 alla città di Cutro.

La sollecitazione è arrivata da una figura illustre come Antonella De Miro, prefetto di Reggio dal 2009 al 2014 e figura simbolo della lotta contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Emilia, che ha proposto di modificare l’intitolazione dell’arteria stradale da “viale città di Cutro” a “viale città libera da tutte le mafie” – dicendosi “turbata” dal nome attuale, che le rievocherebbe un immediato riferimento “alla mafia”.

La scelta di dedicare il viale reggiano al piccolo centro della provincia di Crotone, in Calabria, risale appunto ormai a quattordici anni fa, e il Comune ha sottolineato che “come sempre quando si tratta di toponomastica bisogna considerare il momento storico in cui l’intitolazione avviene. La toponomastica nel suo complesso è frutto di una stratificazione di sensibilità, motivazioni, visioni che si sono susseguite negli anni”.

Nonostante questo, ha precisato l’ente comunale, “nel rispetto dell’opinione espressa da Antonella De Miro […] la giunta valuterà se e come accogliere la sua sollecitazione, ascoltate anche le reazioni tra i cittadini reggiani alla sua proposta”. A tal fine la giunta ha già deciso di chiedere un parere al Comitato scientifico della Consulta per la legalità.

Il Comune, tuttavia, pur non chiudendo le porte a questa possibilità, ha anche messo le mani avanti, in una questione che si presenta quanto mai delicata sotto diversi punti di vista: “È evidente che qualsivoglia scelta verrà assunta, come è nello spirito della proposta, non comporta in alcun modo giudizi negativi sulle migliaia di onesti cittadini di origine calabrese che contribuiscono positivamente alla vita della nostra comunità, né d’altra parte il venir meno del sostegno pieno e incondizionato di quest’amministrazione alla lotta a tutte le mafie”.