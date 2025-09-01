Reggio, alla Festa nazionale tanto campo largo ma niente governo

Nelle scorse settimane il Partito Democratico ha annunciato che anche nel 2025, per il secondo anno consecutivo, la Festa nazionale dell’Unità si sarebbe svolta a Reggio: l’appuntamento è dal 2 al 14 settembre all’Iren Green Park di via dell’Aeronautica, nell’area del Campovolo dove è già in corso la festa provinciale del partito.
Ora è stato svelato anche il programma: sono attesi a Reggio, tra gli altri, esponenti del cosiddetto “campo largo” come il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli; e poi ancora Riccardo Magi di +Europa, Maria Elena Boschi di Italia Viva, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola, ma anche rappresentanti del mondo economico – come il presidente di Confindustria Emanuele Orsini – e dei sindacati, a partire dal reggiano Maurizio Landini, segretario della Cgil. A chiudere la festa, il 14 settembre, sarà la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.
A dibattiti e incontri non saranno presenti invece esponenti del governo Meloni perché, come hanno spiegato il responsabile organizzativo nazionale del Partito Democratico Igor Taruffi, il segretario regionale Luigi Tosiani e il segretario provinciale Massimo Gazza, l’obiettivo al momento è quello “del consolidamento e dell’unità delle forze alternative alla destra”.
Tra gli altri appuntamenti di rilievo, il 12 settembre saranno all’Iren Green Park di Reggio l’ex primo ministro di Israele Ehud Olmert e Nasser Al Qudwa, nipote di Arafat ed ex ministro degli esteri dell’Autorità palestinese; assieme a loro dialogheranno il responsabile esteri del Pd Giuseppe Provenzano e l’ex presidente del consiglio Romano Prodi.
Non ci sono commentiPartecipa anche tu