A Reggio prende il via la Festa nazionale dell’Unità: si parte con Nichi Vendola

L’Iren Green Park di Reggio è pronto a salutare la Festa provinciale dell’Unità, che dopo otto giorni di apertura lascia spazio alla Festa nazionale dell’Unità, in programma al Campovolo fino al 14 settembre.

L’inaugurazione ufficiale è in programma martedì 2 settembre alle ore 18.30 nella sala Nilde Iotti, alla presenza del segretario provinciale del Pd di Reggio Massimo Gazza, della presidente provinciale Roberta Mori, della consigliera regionale reggiana Laura Arduini e di Igor Taruffi, responsabile nazionale dell’organizzazione del Partito democratico. Subito dopo, alle 19.30, sarà inaugurato lo stand della Camera dei deputati con i parlamentari emiliani Andrea De Maria, Ilenia Malavasi e Andrea Rossi.

Alle 19.45, sempre all’ingresso della Festa, aprirà la mostra “1945-2025: Ottanta anni di Feste de l’Unità – Frammenti di un romanzo popolare, tra storia e memoria”, alla presenza di Igor Taruffi, Dumas Iori e Lorenzo Capitani.

Alle 20, in sala Nilde Iotti, è in programma l’incontro “L’unità delle donne”, con Roberta Mori, Sesa Amici, Laura Arduini, Valeria Fedeli, Antonella Incerti e Albertina Soliani, condotto da Roberta Serdoz.

Grande attesa per l’appuntamento delle 21: in sala Nilde Iotti arriva l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola con il monologo “In ricordo di Pier Paolo Pasolini”, per raccontare con passione l’eredità culturale e politica di uno dei più grandi intellettuali del Novecento, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione profonda, emozione e memoria collettiva.

La serata prosegue con la musica dal vivo: alla Balera, alle 21, va in scena “Anima Zero”, un tributo speciale a Renato Zero; al palco Ritrovo Ribelle, sempre alle 21, Ram e Maurizio. Dalle 19.30, allo Spazio Giochi Uisp “La Festa in Gioco”, con giochi di una volta, attività sportive, biliardino e ping-pong per tutte le età.