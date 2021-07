Referendum giustizia, 1.500 gazebo. A Bologna firma Red Ronnie e arriva Salvini

Adesioni da Nord a Sud per i referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Partito radicale: un’ondata di entusiasmo che ha convinto il partito di Matteo Salvini a confermare – per il terzo weekend di fila – la mobilitazione con 1.500 gazebo in tutta Italia (elenco aggiornato su: legaonline.it/referendumgiustizia-gazebo). Massicce adesioni dal mondo della cultura e dello spettacolo anche a Bologna, dove Red Ronnie ha firmato i moduli a sostegno dei quesiti referendari.

Oltre al giornalista e critico musicale, hanno aderito anche il presidente del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo e la ballerina e coreografa – fondatrice del Balletto Teatro di Torino – Loredana Furno a Torino; Pietrangelo Buttafuoco a Roma; il direttore artistico dell’Arena di Verona Gianmarco Mazzi nella città scaligera. Nel fine settimana, in Veneto, aderirà il tenore Cristian Ricci. Firme a Pisa per il direttore artistico del Teatro Verdi della città Enrico Stinchelli, mentre la produttrice cinematografica e di grandi eventi Tiziana Rocca firmerà a Roma nel weekend.

Per sostenere la campagna referendaria Matteo Salvini sarà a Bologna lunedì 19, dalle ore 10.00, presso i gazebo allestiti dalla Lega in via Ugo Bassi, all’altezza dei civici 10 e 25.

Alle 9.30, il leader della Lega incontrerà i giornalisti di fronte alla sede cittadina del partito, in via Santa Margherita, 7/2c.