Torna Photograph-ER, il progetto formativo di Fotografia Europea per giovani artisti e artiste

Nel 2026 torna per la quarta edizione Photograph-ER, il progetto formativo legato al mondo della fotografia promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, con il contributo di Regione Emilia-Romagna e Associazione GA/ER – Giovani Artisti Emilia-Romagna.

Si tratta di un percorso – totalmente gratuito – che offre a dieci giovani artisti e artiste di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati/e in Emilia-Romagna, l’opportunità di interagire con nomi di richiamo del mondo della fotografia e di altre professioni del settore artistico: attraverso workshop, lezioni frontali e tavoli di confronto, i partecipanti possono arricchire le proprie competenze e sviluppare il proprio know-how nel campo fotografico.

Il percorso formativo prevede dieci incontri in presenza, dal 18 aprile al 10 ottobre, per esplorare il mondo dell’arte e della fotografia attraverso il confronto diretto con chi opera in questo settore – dalla curatela al photoediting, fino alle gallerie. I partecipanti riceveranno preziosi consigli sui propri progetti, approfondiranno tecnica e progettazione e avranno l’occasione di fare networking e crearsi opportunità di lavoro.

Gli incontri si terranno a Reggio negli spazi della Fondazione Palazzo Magnani ai chiostri di San Pietro (in via Emilia San Pietro 44/c), a Palazzo da Mosto (in via Mari 7) e nella sede di SD Factory (in via Brigata Reggio 29).

Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 14 del 27 marzo. Le autocandidature dovranno pervenire all’indirizzo mail call@fotografiaeuropea.it: saranno poi valutate da una giuria composta da persone professioniste del settore, Officina Educativa e Fondazione Palazzo Magnani.