Open day, Asl Reggio ringrazia operatori

Posta su Facebook l’Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia a termine del secondo Open day vaccinale per la fascia di ragazzini da 5 a 19 anni: “Secondo open day dedicato ai ragazzi tra 5️ e i 19️ anni in provincia. Negli hub di Reggio Emilia, Montecchio, Guastalla, Correggio e Castelnovo Monti per i più piccoli dai 5 agli 11 anni. Nel pomeriggio a Scandiano per i ragazzi dai 12 ai 19 anni.



Per rendere il momento della vaccinazione più giocoso e leggero, infermieri e medici vaccinatori si sono presentati in maschera e hanno regalato palloncini e sorrisi ai bambini che si sono presentati. A Scandiano i più grandi hanno ricevuto in dono la t shirt di Belli & \/accinati, a Correggio hanno incontrato le operatrici Marianna Rossi e Beatrice Benincaso del Centro Danza “ARS 21”, in tutti i distretti tanta disponibilità e impegno da parte del personale.

Un grazie a tutti gli operatori sanitari e amministrativi che si sono prestati, ai volontari, ai privati che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa e ovviamente alle tantissime famiglie che hanno riposto la loro fiducia nella scienza: avanti, insieme!”.